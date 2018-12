-A mí no me gustan mucho estos rótulos de "feminismo", "machismo". Me considero una defensora de la justicia y eso implica a todos. Yo no compro mucho esos discursos de God is a woman (Dios es mujer) y demás, porque me parece que ya la naturaleza misma nos demuestra que todos somos necesarios al determinar que los hijos vengan de los dos. Por eso no me gusta caer en discursos. No sé si me pondría ese rótulo de feminista, pero soy la primera que va a alzar la voz ante la persona que denuncie un abuso y soy la primera en defender a la mujer que sufre un acoso.