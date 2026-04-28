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Millonarios vs. São Paulo - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

El ‘Embajador’ está obligado a ganar de local para seguir en la pelea para clasificar a los octavos de final de la ‘Otra mitad de la gloria’

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El portero del "Embajador" será una dura baja para el remate final de la Liga BetPlay en el equipo dirigido por Fabián Bustos-crédito Lina Gasca/Colprensa
Millonarios es tercero en su grupo de la Copa Sudamericana con tres puntos - crédito Lina Gasca/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 3 del grupo C en la Copa Sudamericana 2026 en donde Millonarios, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, jugará ante São Paulo de Brasil.

El duelo está programado para jugarse a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y es un duelo clave para el ‘Embajador’ para asaltar el segundo puesto en su cuadrangular y tener chance de clasificar a la siguienta ronda del torneo. Siga aquí todas las incidencias del partido.

12:34 hsHoy

Ficha del partido

  • Millonarios FC (Colombia) vs. São Paulo (Brasil) - Fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana 2026
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
  • Fecha y hora: martes 28 de abril - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports y DGO

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