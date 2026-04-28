Millonarios vs. São Paulo - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 3 del grupo C en la Copa Sudamericana 2026 en donde Millonarios, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, jugará ante São Paulo de Brasil.
El duelo está programado para jugarse a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y es un duelo clave para el ‘Embajador’ para asaltar el segundo puesto en su cuadrangular y tener chance de clasificar a la siguienta ronda del torneo. Siga aquí todas las incidencias del partido.
12:34 hsHoy
Ficha del partido
- Millonarios FC (Colombia) vs. São Paulo (Brasil) - Fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana 2026
- Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
- Fecha y hora: martes 28 de abril - 7:30 p. m. hora colombiana
- Transmisión: DSports y DGO