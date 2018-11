"Karl es mi jefe, mi amigo y mi padre. He pasado más tiempo con él que con mi familia. Tenemos una fuerte relación profesional y personal –declaró Jondeau durante su debut estelar en Pitti Uomo, la feria de moda masculina más importante del Viejo Mundo–. Él me ha abierto muchas puertas, me ha ayudado a crecer, a ser mejor persona, y nunca podré estar lo suficientemente agradecido. Me gustaría que esta colección inspirara a la gente como yo, para demostrarles que es posible, quiero inspirarles a hacer grandes cosas en la vida". Un joven de los suburbios de París que encontró la luz al final de la pasarela.