-¿Sabés que no tengo tiempo libre? A veces pienso: ¿cómo hacía todo cuando ensayaba para el teatro y, a la vez, grababa Golpe al corazón? Me parece que las mujeres tenemos el don de llenar nuestras horas libres con múltiples actividades. Yo sigo dando clases de teatro y ahora me puse a estudiar narrativa y eso me obliga a leer mucho, a escribir. Por otra parte, tengo dos hijas adolescentes –Allegra (15) y Serena (13)– y me encanta acompañarlas en todo lo que haga falta. Eso me consume mucho tiempo también.