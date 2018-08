-Es cierto, fue así. La realidad es que yo no fui el típico chico que protagonizaba todos los actos escolares ni estudio teatro desde los 5 años. Nada de eso. Estaba terminando quinto año en la ORT y un día mi papá –Rafael Ferro, 52, actor– me dijo que Luis (Ortega, 38) tenía este proyecto y me quería conocer, así que me presenté al casting sin pensarlo demasiado. Me vió, le gusté y a los pocos días me invitó a su casa para charlar y conocerme un poco más.