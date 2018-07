-¡Sí, eso es sólo una loca teoría de Joaco! ¡Olvidate, no es así! Es más, yo siento que la cosa es al revés: Ricardo fue, y sigue siendo, una gran influencia en mi vida. Él me hizo mejor persona de lo que era. Yo tengo una gran devoción por Ricardo. No sólo porque es el amor de mi vida sino por la forma en que vive y las elecciones que hace. ¡Quisiera ser como él! Y bueno, no siempre me sale. Él sabe, por ejemplo, disfrutar del ocio y a mí eso me cuesta mucho.