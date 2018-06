Pero promediando el año 2018 se puede decir que no es tan así. "Vivimos en un mundo que es cada vez menos binario, con la idea de género cada vez más fluida, y los amantes de las fragancias tienden a no quedarse con la que les 'corresponde' por su género. Usan lo que les gusta", afirma Barbara Herman, fundadora de Eris Parfums y autora de Scent and Subversion: Decoding A Century of Provocative Perfume (Esencia y Subversión: decodificando un siglo de fragancias provocativas).