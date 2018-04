"Viajé a Kenia y vi el increíble apoyo de Red Nose Day USA en numerosos proyectos. Las chicas de estos programas acuden a clases de boxeo no solo para aprender defensa personal, sino como herramienta de liderazgo y empoderamiento. Aquellas jóvenes me inspiraron mucho. Y no solo por su fuerza sobre el ring, estas chicas serán doctoras, abogadas y cambiarán el mundo, escribirán sus propias historias y darán forma a un nuevo futuro. Ese es el poder de las chicas", escribió junto a una foto de uno de sus viajes.