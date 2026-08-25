El Gobierno avanza con la adquisición de repuestos para los sistemas de frenos de los trenes Mitre, Roca y Sarmiento

Trenes Argentinos informó que el mantenimiento integral de los sistemas de frenos responde a una década de funcionamiento de las formaciones ferroviarias

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Desde Trenes Argentinos confirmaron que el Gobierno Nacional avanza en la compra de repuestos originales para el sistema de frenos de más de 700 coches eléctricos que operan en todas las líneas de los trenes Mitre, Roca y Sarmiento del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Estas formaciones alcanzaron una década de funcionamiento, motivo por el que se lleva a cabo el mantenimiento integral de uno de los principales sistemas de seguridad de los trenes. La llegada de los insumos permitirá ejecutar esas tareas de forma adecuada. Ese retraso en el mantenimiento afecta a uno de los subsistemas más sensibles de cualquier tren, el que se ocupa de la generación, distribución y aplicación del freno.

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El conjunto está integrado por compresores, válvulas, grifos, paneles de control, calipers, discos y pastillas, entre otros componentes, de acuerdo con el comunicado oficial de la empresa estatal.

La Emergencia Ferroviaria busca fortalecer la seguridad operacional, extender la vida útil de los trenes y reducir los costos del mantenimiento correctivo (Luciano González)

Con la llegada de los insumos, el Estado busca ejecutar las revisiones programadas que las formaciones no pudieron completar durante más de diez años de inacción. La medida apunta a fortalecer la seguridad operacional, extender la vida útil de los trenes y reducir los costos asociados al mantenimiento correctivo.

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La Emergencia Ferroviaria, impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación y vigente desde junio de 2024, lleva poco más de dos años en vigencia y ya acumula una serie de intervenciones sobre la red. Entre las obras avanzadas figuran la renovación integral de vías del ramal Tigre de la línea Mitre, la modernización del sistema de señales en el ingreso a Retiro, la actualización de los tendidos en los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca, y la modernización del señalamiento de la línea Sarmiento.

La compra de repuestos de frenos no es la única apuesta sobre el material rodante. El Gobierno lleva adelante, en paralelo, la adquisición de 43 formaciones —equivalentes a 150 coches— destinadas a renovar parte de una flota que supera los 50 años de antigüedad. A eso se suma la compra ya ejecutada de 3 locomotoras para la línea San Martín y el avance en la provisión de repuestos ferroviarios para los mantenimientos pesados del resto de las formaciones del AMBA.

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Las últimas obras en el tren Mitre

Los tres ramales de la línea Mitre tuvieron tres días de obras en la infraestructura ferroviaria del ramal Tigre. Las tareas estuvieron a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura y se ejecutaron entre el 15 y el 17 de agosto.

Las intervenciones se concentraron en puntos críticos del trazado. Cerca de la estación Vicente López se trabajó sobre dos alcantarillas, mientras que en el tramo comprendido entre la avenida Dorrego y la estación Lisandro de la Torre se sustituyó el tercer riel eléctrico por uno de aluminio. A ello se sumó el cambio de un aparato de vía en el área de San Fernando.

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Las últimas obras en el tren Mitre se realizaron entre el 15 y el 17 de agosto e incluyeron trabajos en alcantarillas, el tercer riel y un aparato de vía del ramal Tigre

La Secretaría de Transporte encuadró las tareas dentro del proceso de actualización de infraestructura que el organismo lleva adelante con fondos públicos. El propósito declarado es reforzar los sectores más críticos de la operación para garantizar la seguridad de los pasajeros.

El ramal Tigre acumula a la fecha 34 kilómetros de vías con renovación integral, junto con la intervención de 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 8 puentes o alcantarillas, de acuerdo con un comunicado oficial de Trenes Argentinos.

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El objetivo fijado es completar la renovación de los 40 kilómetros que componen el ramal en su totalidad, una tarea que la propia empresa catalogó de urgente.

Esa urgencia tiene sustento en datos concretos: los durmientes y rieles del ramal superan los 40 años de uso y presentan un deterioro que ya fuerza a los trenes a circular a velocidad precautoria en varios sectores, restricción que es la causa directa de las demoras y cancelaciones que afectan al servicio de forma recurrente.

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La Emergencia Ferroviaria y el plan de obras sobre el corredor tuvieron como punto de partida ese diagnóstico.

Las tareas proyectadas incluyen la renovación de 40 kilómetros de vía y el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel, la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y trabajos en 65 puentes o alcantarillas, cifras que dan cuenta de la escala de la transformación proyectada para el corredor.

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Con las tareas del fin de semana largo ya concluidas, los tres ramales de la línea Mitre volvieron a operar dentro de sus frecuencias habituales.