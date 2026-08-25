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Cami Homs sorprendió con el parecido que tiene con su hija Aitana

La modelo subió una foto junto a su hija menor y se llevó todas las miradas con las similitudes que comparten

Cami Homs sostiene a su bebé vestida con ropa de estampado floral mientras ambas miran hacia la cámara
Cami Homs sorprendió con el parecido que tiene con su hija Aitana (Instagram)
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Cami Homs sorprendió a sus seguidores con una foto junto a Aitana, la hija de 8 meses que tiene con José Sosa. La imagen, publicada en sus stories de Instagram, no pasó desapercibida: el parecido entre madre e hija resultó tan pronunciado que la publicación se convirtió en tema de conversación de inmediato.

En la selfie, Cami sostiene a la beba en brazos y ambas miran directo a cámara. El encuadre es un primer plano ajustado, sin distracciones: solo las dos caras, una junto a la otra, con la luz natural del ambiente como único recurso. El resultado es una imagen que habla por sí sola.

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Los ojos claros son el rasgo que más salta a la vista. Los de Cami, de un verde intenso, encuentran su eco en los de Aitana, que a sus 8 meses ya muestra unos ojos celestes que detienen la mirada. Ese detalle, por sí solo, alcanza para establecer el vínculo visual entre las dos.

Pero el parecido no se agota ahí. La forma de la cara, la expresión seria con la que ambas enfrentan el lente y la estructura general de los rasgos construyen una semejanza que va más allá de la coincidencia cromática de los ojos.

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Aitana, con su pelo claro y escaso propio de los primeros meses de vida, replica en miniatura varios de los rasgos de su madre. A sus 8 meses, la pequeña ya adelanta con claridad hacia quién va a parecerse cuando crezca.

Una mujer sostiene a un bebé vestido con una prenda blanca con flores mientras ambas miran a la cámara
La modelo compartió una tierna foto con la beba y sorprendió con su parecido (Instagram)

Cami apareció sin maquillaje, con el pelo recogido y una musculosa negra de tirantes finos. La decisión de publicar una imagen tan despojada y cotidiana puso el foco exclusivamente en lo que la foto tenía para mostrar: dos caras que, separadas por casi tres décadas, parecen cortadas por la misma tijera.

El cumpleaños de Bautista, el hijo de Rodrigo De Paul y Cami Homs

Semanas atrás, Homs organizó una fiesta de cumpleaños con temática de la selección argentina para celebrar los cinco años de Bautista, el hijo que tiene con el mediocampista Rodrigo De Paul. El festejo llegó con semanas de demora: el pequeño había cumplido años el 14 de julio, pero en ese momento se encontraba en Estados Unidos acompañando a su padre durante el Mundial 2026.

Durante su estadía en territorio norteamericano, Bautista tuvo su primer festejo junto a los hijos de otros jugadores del seleccionado. Fue una celebración entre pares, rodeado de los mismos chicos que compartieron con él las semanas más intensas del torneo. Pero el festejo con sus amigos quedaba pendiente.

El pequeño cumplió años durante el Mundial 2026 y su mamá le organizó un festejo con sus amigos (Video: Instagram)

De regreso en Argentina, la modelo tomó las riendas de la organización y montó una celebración que convirtió al fútbol y a la camiseta albiceleste en los protagonistas absolutos de la tarde.

El salón recibió a los invitados bajo un arco de globos en celeste, blanco y azul marino. Una cartelería circular en la entrada anunciaba: “Bienvenidos al cumple de Bauti 5”. Desde ese primer elemento, la estética no dejó lugar a dudas sobre el universo que inspiraría cada rincón del espacio.

El fondo del escenario principal mostraba un mural con motivos en azul profundo y una camiseta blanca personalizada con el nombre “Bauti” y el número 5 en el dorso. Sobre una base con forma de pelota de fútbol gigante se montó la mesa de dulces, flanqueada por columnas decorativas con el escudo de la AFA y globos en distintos tamaños.

Un niño con camiseta de la selección argentina salta en un trampolín, una mujer con niños en una fiesta, y el niño posa frente a un pastel de fútbol.
Cami celebró el cumpleaños número cinco de Bautisa, su hijo con Rodrigo de Paul

Las mesas para los niños seguían la misma línea: platos celestes, individuales con la camiseta de la selección y el nombre del cumpleañero, botellitas personalizadas y pelotas de fútbol inflables como centros de mesa. Cada detalle remitía al mundo del fútbol sin apartarse de la paleta cromática del equipo nacional.

La torta fue el elemento más elaborado de la decoración. De varios pisos, estaba íntegramente revestida en fondant blanco con detalles en celeste y azul. Llevaba el escudo de la AFA en el centro, el número 5 en la base, la palabra “Bauti” en letras tridimensionales y, en la cima, una pelota de fútbol y un botín réplica. Pequeñas esferas celestes y blancas completaban cada nivel del pastel.

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Cami HomsJosé SosaAitana Sosa

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