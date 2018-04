-No, no lo siento pesado. No siento presión o trato de no ponérmela: no pretendo ser la súper mom porque conozco mis limitaciones y sé que no voy a poder serlo. Sé pedir ayuda y no dudo en hacerlo, trato de vivirlo así porque entendí que eso es lo que a mí me sirve. Tengo una mamá que buscaba agua en un pozo en Cuba con tres chiquitos y que llegó a este país con nada y sin saber el idioma, la mía es una familia de mujeres fuertes que la tuvieron muy difícil. Comparado con ellas yo siento que la tengo muy fácil.