El Salvador

El Salvador: Estos son los nombres de los tres trabajadores heridos en accidente laboral ocurrido en la Asamblea Legislativa

Tres personas resultaron lesionadas, uno de ellos en estado crítico, luego del desplome de dos árboles durante trabajos de remoción realizados por una constructora en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Trabajo

El percance ocurrió durante la mañana del martes, mientras personas ajenas al Ministerio realizaban tala de árboles en un terreno contiguo a la Asamblea Legislativa. (Foto cortesía Ministro de Trabajo)
El percance ocurrió durante la mañana del martes, mientras personas ajenas al Ministerio realizaban tala de árboles en un terreno contiguo a la Asamblea Legislativa. (Foto cortesía Ministro de Trabajo)
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Este martes, un accidente laboral ocurrió en un sector adyacente a la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Trabajo en San Salvador. El accidente tuvo lugar cerca de las 9:00 a.m. (hora local), cuando personal de MC Constructores realizaba labores de remoción de adoquines y excavaciones de aproximadamente 30 centímetros de profundidad, según la propia empresa.

Durante la ejecución de estos trabajos, se desplomaron dos árboles, lo que provocó lesiones a tres trabajadores: Samuel Flores, Elenilson Joya y Cristian Abrego. Las identidades de los lesionados fue confirmada por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien expresó su preocupación ante la gravedad del suceso.

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De igual manera, el titular manifestó que Cristian se encuentra en estado delicado, pero los médicos brindan lo mejor para darles asistencia.

Castro señaló que cuenta con documentación precisa sobre el accidente, incluidos los horarios y el desarrollo de los hechos. Además, señaló que, cuando la empresa MC Constructores se presentó en las instalaciones del Ministerio, los trabajadores afectados ya habían sido trasladados al ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social) para recibir atención médica de emergencia. “Actuamos con inmediatez por la gravedad de los daños.

Samuel Flores, Elenilson Joya y Cristian Abrego fueron identificados como las víctimas del accidente laboral en San Salvador. (Cortesía: Unión General de Trabajadores de El Salvador)
Samuel Flores, Elenilson Joya y Cristian Abrego fueron identificados como las víctimas del accidente laboral en San Salvador. (Cortesía: Unión General de Trabajadores de El Salvador)

El funcionario también denunció que el equipo de inspectores y técnicos del Ministerio de Trabajo no pudo ingresar al parlamento legislativo para realizar las diligencias correspondientes, debido a que el personal de seguridad de la institución impidió el acceso, a pesar de que la ley les otorga esa facultad en casos de accidentes laborales.

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Respecto a la responsabilidad empresarial, Castro fue enfático: “Si la empresa va a responder o no, en este país desde la llegada del actual gobierno, ninguna empresa que incurra en estos hechos queda impune. Por ahora, la prioridad es la recuperación de nuestros compañeros y la vida de Cristian. El debido proceso se definirá conforme a la ley una vez superada la emergencia”.

Mientras que en una entrevista para medios locales, el director jurídico del Ministerio de Trabajo, Jorge Bolaños, informó que dos empleados regresaban de una misión y mientras permanecían dentro del automóvil, sucedió el trágico hecho.

Bolaños destacó que el accidente laboral, además de tener consecuencias legales, requiere que se garantice la recuperación de los trabajadores afectados y la aplicación estricta de la ley.

Comunicados oficiales

MC Constructores, mediante un comunicado, reconoció el accidente y asumió “la responsabilidad total por los daños humanos y materiales producto de este accidente”. La empresa aseguró que activó los protocolos de emergencia y seguridad de inmediato, y que está colaborando con las autoridades en las investigaciones pertinentes.

MC Constructores reconoció el accidente, asumió la responsabilidad total por los daños humanos y materiales y aseguró que activó sus protocolos de emergencia. (Cortesía: MC Constructores)
MC Constructores reconoció el accidente, asumió la responsabilidad total por los daños humanos y materiales y aseguró que activó sus protocolos de emergencia. (Cortesía: MC Constructores)

Por su parte, la Asamblea Legislativa lamentó el accidente y expresó solidaridad con las víctimas, elevando oraciones por la pronta y total recuperación de los lesionados. El Órgano Legislativo manifestó estar vigilante para que la constructora responda de manera ágil y justa por las afectaciones causadas.

La Asamblea Legislativa lamentó el accidente ocurrido y aseguró que vigila que la empresa responda de manera ágil y justa por las afectaciones causadas. (Cortesía: Asamblea Legislativa)
La Asamblea Legislativa lamentó el accidente ocurrido y aseguró que vigila que la empresa responda de manera ágil y justa por las afectaciones causadas. (Cortesía: Asamblea Legislativa)

También remarcó que una comitiva de la Asamblea, junto a personal de la empresa y de la Policía Nacional Civil, acudió al Ministerio de Trabajo para auxiliar a las víctimas y evaluar daños, pero el ingreso fue impedido por personal de seguridad de la institución afectada.

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