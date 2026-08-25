Georgina Barbarossa recordó el insólito blooper escatológico que la obligó a terminar un programa sin ropa interior

Georgina Barbarossa relató una increíble anécdota personal que la obligó a terminar de conducir un programa sin ropa interior

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Georgina Barbarossa, la conductora de A la Barbarosa (Telefe) revivió con mucho humos uno de los momentos más inesperados e incómodos de su carrera televisiva, un episodio escatológico que ocurrió en plena grabación y que guardó en silencio durante casi tres décadas.

El relato surgió a partir de un video que la conductora compartió en sus redes sociales, donde retomó una confesión de Catherine Fulop sentada en la butaca de un teatro y rodeada de otras personas del público. La actriz y conductora venezolana había contado que en un recital, tras mojarse, siguió bailando toda la noche. “¡Y al pogo!”, dijo Fulop entre risas. “Toda la noche en un pogo... como que estoy meada, ¿entendés?”, fue el segmento del video que citó Barbarossa, antes de admitir que ella también tenía su propia historia para contar.

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“Sí, Cathy, por favor, lo que me hiciste reír. A todas nos pasa y nos va a seguir pasando porque ahora es peor, ¿entendés?”, arrancó Barbarossa. Y entonces fue directo al recuerdo: “Yo me acuerdo que en el año 97 más o menos estaba haciendo el programa Movete con Georgina”.

En uno de esos programas, el equipo vio que en España estaban haciendo una pirámide humana y decidieron replicarla. “Yo agarré, fui corriendo a un sillón amarillo, no me voy a olvidar más que veía la escenografía, y yo me tiro abajo”, relató. El primero en sumarse fue Marcelo Trepat. Después llegaron los camarógrafos, los técnicos y los productores, hasta que Barbarossa quedó aplastada bajo el peso de ocho personas. La estructura humana que en un principio parecía una ocurrencia divertida se convirtió en una trampa de la que la conductora no podía escapar.

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“Bájense porque me estoy haciendo pis”, alcanzó a gritar. Nadie le creyó. “Chicos, no puedo, no puedo, me estoy haciendo pis”, repitió. La situación se volvió tan extrema que sus compañeros, lejos de reaccionar, siguieron apilados encima. “Nadie me creía porque tenía un peso como ocho personas arriba mío”, recordó. El accidente fue inevitable: se orinó encima en plena grabación, frente a todo el equipo.

Georgina Barbarossa recordó un insólito blooper de 1997

El episodio tuvo un segundo acto igual de revelador. Al retirarse al camarín, la conductora descubrió que no tenía ropa interior de repuesto. Sobre llovido, mojado: “No tenía un recambio de bombacha. No tenía otra bombacha en el camarín, ¿viste?”, contó. Sin opciones, tomó la decisión de sacarse la bombacha mojada y volver al set. Terminó el programa con la cola al aire, según sus propias palabras, como si nada hubiera ocurrido minutos antes.

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“Pensalo, todos tuvimos nuestro momento Cathy Fulop”, cerró Barbarossa en el video, en referencia directa a su colega. La mención a Fulop funcionó como el disparador de la confesión: fue al ver el relato de la actriz que Barbarossa decidió romper el silencio sobre aquel incidente guardado durante casi 30 años.

La conductora aprovechó el momento para alentar a hablar sin pudor de este tipo de experiencias. “Chicos, chicas, es el momento de hablarlo y de decirlo y no tener ningún tipo de represión y decir: ‘Ay, no, a mí no me pasó’. Sí, a todos nos pasó”, afirmó. Y remató: “Divertite y contalo, contámelo”. El llamado apuntó a derribar la vergüenza que suele rodear estos episodios, que muchas personas viven pero pocas se animan a mencionar en público, y menos aún frente a una cámara.

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Georgina Barbarossa tiene una larga trayectoria en la televisión argentina que incluye programas de entretenimiento, comedias y, en los últimos años, la conducción de A la Barbarossa, el magazine matutino de Telefe. Catherine Fulop, por su parte, es actriz, modelo e influencer con una activa presencia en redes sociales donde suele compartir momentos personales con sus seguidores.