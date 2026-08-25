Costa Rica despliega una “Fuerza Élite” y pone en la mira a 14 personas vinculadas con cinco grupos criminales

Retratos de los 14 costarricenses buscados por las autoridades. Crédito: MSP

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Las autoridades de Costa Rica pusieron en marcha un amplio operativo policial en la provincia de Cartago para localizar y detener a 14 personas con órdenes de captura pendientes, a quienes vinculan presuntamente con estructuras criminales señaladas por participar en las disputas territoriales que han disparado la violencia en diferentes sectores de la provincia.

La estrategia involucra a más de 120 policías y forma parte del plan de intervención denominado “Fuerza Élite”, en el que participarán conjuntamente la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Policía Municipal de Cartago.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos; el director interino del OIJ, Michael Soto; el director de la DIS, Pablo Martínez, y el alcalde de Cartago, Mario Redondo, en medio de la preocupación por el incremento de homicidios experimentado durante las últimas semanas.

Según las autoridades, el operativo concentrará recursos de patrullaje, investigación e inteligencia en puntos considerados estratégicos, entre ellos Cartago centro, Oreamuno, El Guarco, La Unión, Jiménez y Turrialba. El despliegue incluye, además de los oficiales, 34 vehículos, 16 motocicletas, dos unidades K9 y un helicóptero.

Campos aseguró que uno de los principales objetivos será detener a las 14 personas que ya cuentan con órdenes de captura y que, de acuerdo con las investigaciones policiales, estarían relacionadas con distintos grupos que operan en Cartago.

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“Vamos a ir sobre 14 personas que hoy tienen orden de captura, que están en Cartago y que están vinculadas a estos grupos de crimen organizado”, expresó el jerarca durante el anuncio del operativo.

Las autoridades costarricenses desplegarán a más de 120 policías en Cartago como parte de una estrategia para contener el incremento de la violencia y capturar personas con órdenes judiciales pendientes. Crédito: MSP

¿Quiénes son las 14 personas buscadas?

La lista divulgada por las autoridades identifica a los requeridos según las estructuras con las que presuntamente tendrían relación.

En el caso de Los Maruja, las autoridades buscan a Jefferson Medrano Chavarría, Jorge Esquivel Ramírez, Anthony Serrano Chaves, Daylan Monestel Bonilla, Jeremy Quirós Quesada y Joshua Quirós Rosales.

Por su parte, entre las personas relacionadas por la Policía con Los Gerys aparecen Carolina Loría Solís, Ariel Loría Solís, Joshua Solano Miranda, Franiel Pérez Cordero y Axel Zúñiga Durán.

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También se busca a Ruddy Sánchez Solano, relacionado por las autoridades con ”Gordo Julio”; a Marvin Alvarado Quirós, ubicado dentro de los objetivos policiales relacionados con El Guarco; y a una persona identificada únicamente con el alias de “Jota”, a quien las autoridades vinculan con Los Chacales.

Las autoridades han insistido en que la prioridad es localizar a estas personas y ponerlas a disposición de los tribunales correspondientes, por lo que también solicitaron colaboración ciudadana.

Quienes tengan información sobre sus paraderos pueden comunicarla por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1, el Centro de Información Confidencial del OIJ, al 800-8000645, o mediante WhatsApp al 8800-0645.

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El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, informó que 14 personas vinculadas presuntamente con diferentes estructuras criminales fueron definidas como objetivos prioritarios de las fuerzas policiales. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Una disputa por territorios detrás de la violencia

El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que las investigaciones han permitido identificar cinco agrupaciones criminales que estarían operando en distintos puntos de Cartago y generando hechos violentos.

Una de las principales hipótesis de las autoridades apunta a una disputa por territorios y puntos para la venta de drogas, en medio de un reacomodo de estructuras delictivas en la provincia.

Cartago acumula más de 50 homicidios durante 2026, mientras que agosto experimentó un marcado aumento de los asesinatos respecto del mes anterior.

Los recorridos se concentraron principalmente en comunidades identificadas por las autoridades como sectores de mayor incidencia delictiva. Crédito: MSP

Cartago ofrece sus cámaras de vigilancia

La Municipalidad de Cartago se sumará a las acciones mediante su Policía Municipal y pondrá a disposición de los cuerpos de seguridad su sistema de videoprotección, según confirmó el alcalde Mario Redondo.

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El gobierno local también busca reforzar la prevención. El Consejo de Seguridad Provincial ha mantenido acercamientos con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para analizar iniciativas dirigidas a impedir que jóvenes sean captados por estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos.

Redondo insistió en que el propósito de la intervención es “devolverle la paz” a la población cartaginesa y pidió evitar que figuras vinculadas con hechos criminales sean convertidas en referentes o símbolos para los jóvenes de la provincia.

Las operaciones no se limitarán a las 14 personas identificadas. Las instituciones prevén realizar búsquedas de otros integrantes de estas estructuras que mantengan órdenes de captura vigentes, mientras los equipos de inteligencia e investigación intentan determinar las conexiones entre los distintos grupos.

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El despliegue representa una de las respuestas policiales más amplias implementadas recientemente en Cartago y llega en un momento en que las autoridades consideran que el narcomenudeo, las venganzas y los ajustes de cuentas constituyen algunos de los principales detonantes de la escalada de violencia.