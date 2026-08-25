Flor de la V le dedicó una emotiva carta a sus mellizos Paul e Isabella por sus 15 años: “Los voy a amar toda la vida”

Flor de la V le dedicó una emotiva carta a sus mellizos Paul e Isabella por sus 15 años (Instagram)

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Flor de la V recurrió a las redes para dedicarle un mensaje a Paul e Isabella, los mellizos que tiene junto a Pablo Goycochea y que este martes cumplieron 15 años. La publicación, que eligió una foto de cuando ambos eran recién nacidos como imagen de apertura, combinó el recuerdo de sus primeros días de vida con una carta que repasó lo que estos 15 años significaron para ella como madre.

En la imagen, Flor aparece recostada sobre una cama blanca, sonriendo a cámara, con los dos bebés dormidos sobre su pecho: Paul vestido con un mameluco a rayas azules, Isabella con uno en rosa. Ambos duermen con los ojos cerrados, ajenos a la cámara, mientras ella los sostiene con los brazos y mira al lente con una sonrisa amplia. La escena, capturada en los primeros días de vida de los mellizos, fue la que eligió para enmarcar cada una de las palabras que les escribió.

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La carta arrancó exactamente desde esa imagen: “Miro esta foto y todavía puedo sentirlos así de chiquitos entre mis brazos. Dos bebés que llegaron juntos para cambiarme la vida para siempre”. Una apertura que estableció desde el primer renglón el tono de todo lo que seguía: el contraste entre aquel momento y el presente, entre los bebés que fueron y las personas en las que se están convirtiendo.

Flor celebró el cumpleaños de los mellizos con una foto del día en el que nacieron

El paso del tiempo fue el hilo conductor del mensaje. Flor escribió que le cuesta entender cómo transcurrió tanto en tan poco. “Hoy cumplen 15 y me cuesta entender en qué momento pasó tanto tiempo”, admitió, y continuó: “Los miro y ya no veo solamente a mis bebés: veo a dos personas maravillosas creciendo, descubriendo quiénes son, haciendo su propio camino”.

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Esa mirada sobre el crecimiento de Paul e Isabella no fue solo un registro del tiempo que pasó. Fue también una forma de reconocer que los 15 años los transformaron en individuos con identidad propia, con un camino que ya empieza a ser exclusivamente de ellos.

La transformación que describió en sus hijos tuvo su contracara en lo que ella misma dice haber vivido como madre. En la carta, definió la experiencia sin rodeos: “Ser su mamá es una de las aventuras más intensas, desafiantes y hermosas de mi vida”. Tres adjetivos que no se contradicen sino que conviven: la intensidad y el desafío de la maternidad junto a su dimensión más profunda.

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El vínculo con Paul e Isabella, según sus propias palabras, le enseñó una forma de querer que no había conocido antes. “Con ustedes aprendí un amor que no conocía, ese que te desborda, te transforma y te hace querer ser mejor todos los días”, escribió. Una descripción que ubicó a sus hijos no solo como destinatarios de ese amor sino también como su origen.

Flor en sus redes sociales suele compartri algunos momentos con sus hijos (Instagram)

El tramo final de la carta tomó la forma de una serie de deseos para el futuro de los dos. “Deseo que la vida los encuentre siempre unidos, libres, valientes y rodeados de amor. Que nunca dejen de soñar, de reírse juntos y de saber que, pase lo que pase, mamá va a estar”, les dijo.

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La promesa con la que cerró fue la misma con la que, en cierta forma, todo empezó: “Los amo desde aquella primera vez que los tuve entre mis brazos y los voy a amar toda la vida”. Una frase que unió el instante de la foto —dos bebés recién nacidos sobre su pecho— con los 15 años que vinieron después.

En los comentarios los seguidores de la conductora de El Nueve no tardaron en celebrar a los mellizos y el nuevo año de vida.

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