América vs Columbus Crew: estos son los precios de los boletos para el partido de cuartos de la Leagues Cup

Mientras León ante Real Salt Lake arranca en 36 dólares, Monterrey frente a Chicago Fire en 44 y Toluca contra Austin FC en 47, el cruce de las Águilas encabeza la lista en costos y demanda. REUTERS/Eloisa Sanchez

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La Leagues Cup 2026 entra en su etapa de eliminación directa y el partido entre América y Columbus Crew destaca por la expectativa de la afición y los precios nunca antes vistos en esta ronda.

El enfrentamiento se jugará este miércoles 26 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, donde se espera un ambiente único en tribunas y cancha.

El boleto más barato para el América vs Columbus Crew inicia en 69 dólares, equivalentes a mil 169 pesos mexicanos por persona. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, los seguidores de ambos equipos buscan asegurar su lugar, conscientes de que el pase a semifinales está en juego y el acceso al estadio estará limitado.

Precios de boletos para el América vs Columbus Crew

El acceso al partido entre América y Columbus Crew representa el mayor desembolso para los aficionados en esta ronda. A continuación, el panorama de costos para quienes quieren asistir al recinto:

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El boleto más barato disponible inicia en 69 dólares , lo que equivale a mil 169 pesos mexicanos por persona.

Las localidades preferenciales, junto a la cancha, suben hasta 11 600 pesos mexicanos , colocando a este partido como el más costoso entre los cuartos de final.

Las principales plataformas de venta, como Ticketmaster, SeatGeek y StubHub, reportan precios estándar de entre 69 y 78 dólares .

El precio final varía según la zona, demanda y cargos adicionales de cada plataforma.

El América vs Columbus Crew se juega este miércoles 26 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. (Foto: Jessica Alcheh-Imagn Images)

Este rango de precios responde a la alta demanda que provoca la presencia del Ave de las tempestades y la expectativa por un partido de eliminación directa.

La gran diferencia con los otros partidos de la ronda

En el contexto de los cuartos de final, el enfrentamiento entre América y Columbus Crew sobresale por el costo de las entradas. El resto de los partidos de la fase muestra precios considerablemente más bajos:

Para el duelo León vs Real Salt Lake , los boletos parten de 36 dólares .

En el caso de Monterrey vs Chicago Fire , el costo mínimo es de 44 dólares .

El partido Toluca vs Austin FC tiene entradas desde 47 dólares.

En otros cuartos de final de la Leagues Cup 2026, los boletos parten de 36 dólares para León vs Real Salt Lake y de 44 dólares para Monterrey vs Chicago Fire. (Foto: Russell Lansford-Imagn Images)

De esta manera, la diferencia de precios refleja la popularidad del América y la capacidad de convocatoria que distingue a las Águilas cada vez que juegan fuera de México.

Fecha, hora y transmisión del partido

La cita para el duelo entre está definida y los aficionados cuentan con varias opciones para no perdérselo.

El partido se disputa el miércoles 26 de agosto a las 20:45 horas (centro de México).

El Dignity Health Sports Park de Carson, California, será el escenario del encuentro.

La transmisión estará a cargo de Apple TV.

La Leagues Cup 2026 inicia la eliminación directa y el América vs Columbus Crew destaca por la expectativa de la afición y los precios de boletos. REUTERS/Eloisa Sánchez

Así, el ambiente, la rivalidad y los precios récord colocan este partido como uno de los más esperados de la Leagues Cup 2026.