América vs Columbus Crew: estos son los precios de los boletos para el partido de cuartos de la Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 entra en su etapa de eliminación directa y el partido entre América y Columbus Crew destaca por la expectativa de la afición y los precios nunca antes vistos en esta ronda.
El enfrentamiento se jugará este miércoles 26 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, donde se espera un ambiente único en tribunas y cancha.
En este sentido, los seguidores de ambos equipos buscan asegurar su lugar, conscientes de que el pase a semifinales está en juego y el acceso al estadio estará limitado.
Precios de boletos para el América vs Columbus Crew
El acceso al partido entre América y Columbus Crew representa el mayor desembolso para los aficionados en esta ronda. A continuación, el panorama de costos para quienes quieren asistir al recinto:
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- El boleto más barato disponible inicia en 69 dólares, lo que equivale a mil 169 pesos mexicanos por persona.
- Las localidades preferenciales, junto a la cancha, suben hasta 11 600 pesos mexicanos, colocando a este partido como el más costoso entre los cuartos de final.
- Las principales plataformas de venta, como Ticketmaster, SeatGeek y StubHub, reportan precios estándar de entre 69 y 78 dólares.
- El precio final varía según la zona, demanda y cargos adicionales de cada plataforma.
Este rango de precios responde a la alta demanda que provoca la presencia del Ave de las tempestades y la expectativa por un partido de eliminación directa.
La gran diferencia con los otros partidos de la ronda
En el contexto de los cuartos de final, el enfrentamiento entre América y Columbus Crew sobresale por el costo de las entradas. El resto de los partidos de la fase muestra precios considerablemente más bajos:
- Para el duelo León vs Real Salt Lake, los boletos parten de 36 dólares.
- En el caso de Monterrey vs Chicago Fire, el costo mínimo es de 44 dólares.
- El partido Toluca vs Austin FC tiene entradas desde 47 dólares.
De esta manera, la diferencia de precios refleja la popularidad del América y la capacidad de convocatoria que distingue a las Águilas cada vez que juegan fuera de México.
Fecha, hora y transmisión del partido
La cita para el duelo entre está definida y los aficionados cuentan con varias opciones para no perdérselo.
- El partido se disputa el miércoles 26 de agosto a las 20:45 horas (centro de México).
- El Dignity Health Sports Park de Carson, California, será el escenario del encuentro.
- La transmisión estará a cargo de Apple TV.
Así, el ambiente, la rivalidad y los precios récord colocan este partido como uno de los más esperados de la Leagues Cup 2026.
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