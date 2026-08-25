República Dominicana

República Dominicana confirma la adopción de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto

La decisión fue presentada en Santo Domingo durante el VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo, y busca fijar un marco para reconocer manifestaciones de odio antijudío, con respeto a derechos constitucionales

El presidente Luis Abinader confirma la adhesión del país a la definición de antisemitismo de la IHRA (Foto cortesía Enfoque Judío)
El presidente Luis Abinader confirma la adhesión del país a la definición de antisemitismo de la IHRA (Foto cortesía Enfoque Judío)
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El presidente Luis Abinader confirmó en Santo Domingo que República Dominicana adoptará la definición de trabajo sobre antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y destinará RD$50 millones (USD $858,369) a la construcción del nuevo edificio del Museo Judío de Sosúa.

La decisión fue presentada como una herramienta para reconocer y responder a distintas manifestaciones del odio antijudío y preservar la historia de la comunidad que encontró refugio en el país durante la persecución nazi.

El anuncio se realizó durante el VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo, que se celebra del 23 al 26 de agosto y reúne a más de 70 líderes de 19 países.

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La delegación incluye legisladores, diplomáticos, académicos, representantes de organizaciones internacionales, líderes de opinión y miembros de la sociedad civil de América Latina, además de Estados Unidos y España.

Según la información difundida por la Presidencia de la República, Abinader informó que instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores a formalizar y hacer pública la adhesión a la definición de la IHRA, por lo que la noche del lunes, la institución emitió un comunicado.

República Dominicana adoptará la definición de antisemitismo de la IHRA, pero el Gobierno destacó un detalle clave en Santo Domingo (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
República Dominicana adoptará la definición de antisemitismo de la IHRA, pero el Gobierno destacó un detalle clave en Santo Domingo (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El mandatario sostuvo que esa definición dará al país un marco de referencia para identificar y combatir el antisemitismo “respetando plenamente la libertad de expresión y los demás derechos consagrados en nuestra Constitución”.

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En la misma intervención anunció el aporte estatal para el museo de Sosúa, orientado a resguardar el legado de la comunidad judía acogida por República Dominicana.

Reacciones al anuncio

La decisión dominicana fue destacada por Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, quien instó a otros gobiernos de la región a seguir el mismo camino. “Esta noche, la República Dominicana hace historia. Es un gobierno que está defendiendo lo que es correcto. Los invito a todos ustedes a seguir los pasos que hoy ha dado la República Dominicana”, dijo.

Kaploun advirtió que el antisemitismo es hoy una amenaza global alimentada también por la radicalización en línea y los discursos de odio. “Ser antisemita tiene que tener consecuencias”, señaló, al presentar la adopción de la definición de la IHRA como una de las herramientas para avanzar hacia respuestas concretas.

El enviado de Estados Unidos Yehuda Kaploun pide a otros países seguir el paso de República Dominicana (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El enviado de Estados Unidos Yehuda Kaploun pide a otros países seguir el paso de República Dominicana (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

En ese marco, el canciller Ito Bisonó recibió a Kaploun, identificado además como rabino y enviado especial de Estados Unidos para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo.

Durante el encuentro, ambos coincidieron en la importancia de la educación como herramienta para combatir el odio en todas sus expresiones y reafirmaron su interés en continuar trabajando juntos en favor de la dignidad humana.

En la reunión también participaron William Swaney, encargado de Negocios interino de la Embajada de Estados Unidos, y Ariel Jahner, encargada de la Sección Económica de la sede diplomática. El intercambio se produjo en el contexto de la celebración del foro en el país.

Otras intervenciones del foro

El embajador de Israel en República Dominicana, Oren Bar-El, centró su intervención en formas de antisemitismo que pueden aparecer bajo argumentos presentados como universales.

Señaló que la crítica política a Israel es legítima, pero advirtió sobre situaciones en las que se aplican dobles estándares, se niegan al pueblo judío derechos reconocidos a otros pueblos o se recurre a expresiones de demonización y deshumanización.

El Gobierno dominicano destina RD$50 millones al nuevo edificio del Museo Judío de Sosúa (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El Gobierno dominicano destina RD$50 millones al nuevo edificio del Museo Judío de Sosúa (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

“La crítica es legítima. Pero cuando se aplica un doble estándar, se manipulan valores universales para transformar a Israel en un símbolo del mal absoluto, la cuestión ya no puede analizarse solamente como crítica política”, sostuvo Bar-El. También llamó a recuperar la imparcialidad de las instituciones internacionales frente al antisemitismo.

Karen Koenig afirmó que enfrentar este fenómeno es una responsabilidad que excede a la comunidad judía. “El antisemitismo nunca termina siendo solamente un problema de los judíos. Una sociedad que normaliza la demonización, la intimidación o el odio contra una minoría termina poniendo en riesgo sus propios valores”, indicó.

Santo Domingo alberga la sexta edición de esta iniciativa regional organizada por Combat Antisemitism Movement, celebrada antes en Guatemala, Panamá, Uruguay, Costa Rica y Río de Janeiro.

El foro busca fortalecer la cooperación regional y promover respuestas desde los gobiernos, los parlamentos, la educación y la sociedad civil frente al antisemitismo, la discriminación, la intolerancia y los discursos de odio.

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