Estados Unidos

SpaceX invertirá USD 100.000 millones en un puerto espacial en Luisiana para multiplicar sus lanzamientos y crear miles de empleos

El proyecto busca dinamizar la economía local y posicionar la región como un nuevo centro de innovación aeroespacial

SpaceX invertirá USD 100.000 millones en un puerto espacial en Luisiana para multiplicar los lanzamientos de cohetes y sostener la expansión de Starship (EP)
SpaceX invertirá USD 100.000 millones en un puerto espacial en Luisiana para multiplicar los lanzamientos de cohetes y sostener la expansión de Starship (EP)
Guardar

SpaceX planea invertir USD 100.000 millones en un nuevo puerto espacial en Luisiana, una instalación que el estado y la empresa presentaron el martes como pieza central para multiplicar los lanzamientos de cohetes y sostener la expansión de Starship, con obras previstas para 2027 y un primer despegue proyectado para 2029.

Según el Departamento de Desarrollo Económico de Luisiana, el complejo podría albergar miles de lanzamientos anuales. La empresa ya alcanzó el 19 de agosto su misión número 100 del año con un Falcon 9 lanzado desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California.

El nuevo centro se ubicaría en 125.000 acres de terrenos que habían pertenecido a Exxon, sobre la costa sur de Luisiana, a unos 320 kilómetros al oeste de Nueva Orleans, en la parroquia de Vermilion. De acuerdo con funcionarios estatales, el lugar ofrece dos ventajas principales: acceso abundante a gas natural y capacidad para lanzar hacia una amplia gama de trayectorias.

PUBLICIDAD

Sería la cuarta plataforma de lanzamiento de la compañía y también la más grande. The New York Times informó que el anuncio fue realizado por funcionarios estatales y por la propia empresa.

El gobernador de Luisiana Jeff Landry presentó el acuerdo como una victoria para el estado y para el país. Durante un acto especial con legisladores y otros asistentes, afirmó: “Hoy es un momento trascendental”.

Los legisladores estatales ya habían aprobado incentivos fiscales de gran escala para facilitar la llegada del proyecto. Funcionarios de Luisiana sostuvieron que la inversión generaría 3.000 puestos de trabajo a lo largo de una década.

PUBLICIDAD

El plan responde a la intención de SpaceX de aumentar de forma drástica la cantidad de lanzamientos para colocar más satélites en órbita. La futura base en Luisiana se sumaría a las instalaciones que la compañía ya opera en Florida, Texas y California.

Elon Musk no asistió al acto, aunque apareció junto a Landry en un video promocional proyectado antes del discurso del gobernador. También participó en el evento la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell.

Shotwell dijo que la empresa prevé conservar sin urbanizar gran parte del terreno y colaborar en tareas de restauración y protección costera, incluido el trabajo para revertir la pérdida de superficie causada por la erosión y por el “uso negligente”. Añadió: “Estamos comprometidos a hacer nuestra parte para garantizar que esta tierra no desaparezca”.

La compañía también planea organizar reuniones públicas y otros espacios de participación comunitaria en los próximos meses. Según el diario, esas instancias llegarán antes del inicio previsto de la construcción.

Objeciones ambientales y reclamo de audiencias públicas

El proyecto del puerto espacial en Luisiana recibió objeciones ambientales y reclamos de audiencias públicas y un proceso transparente por su impacto en la costa del estado (REUTERS/Joe Skipper)
El proyecto del puerto espacial en Luisiana recibió objeciones ambientales y reclamos de audiencias públicas y un proceso transparente por su impacto en la costa del estado (REUTERS/Joe Skipper)

Anne Rolfes, directora del grupo ecologista Louisiana Bucket Brigade, cuestionó la velocidad con la que avanza una iniciativa que, a su juicio, alteraría de manera irreversible la costa del estado. En un comunicado, reclamó: “Debe hacerse con detenimiento, con audiencias públicas y un proceso transparente que dé tiempo a la gente para comprender y considerar el proyecto”.

En la misma declaración, Rolfes agregó: “La rapidez del proyecto, junto con la ostentación y la grandilocuencia, lo hacen sumamente cuestionable”.

Contexto corporativo y planes de expansión

Funcionarios de Luisiana afirmaron que la inversión de SpaceX generaría 3.000 empleos en una década y dinamizaría la economía local (REUTERS/Steve Nesius/File Photo)
Funcionarios de Luisiana afirmaron que la inversión de SpaceX generaría 3.000 empleos en una década y dinamizaría la economía local (REUTERS/Steve Nesius/File Photo)

El anuncio del puerto espacial coincidió con una etapa de expansión corporativa y financiera de la empresa. SpaceX presentó en abril una solicitud confidencial para una oferta pública inicial y, según la compañía, identifica una oportunidad de mercado superior a 28 billones de dólares en los sectores en los que opera.

De ese total, el 90% corresponde exclusivamente a la IA compleja de xAI, según un análisis de Van Ha Trinh, analista de mercados financieros del bróker online Exness. La lectura del analista apunta a que la empresa confía en que sus capacidades de inteligencia artificial empujen su crecimiento.

En junio, Musk vendió acciones de SpaceX al público por primera vez en la mayor salida a bolsa de la historia. Los títulos subieron hasta 225 dólares por acción y lo convirtieron brevemente en multimillonario.

Entre los planes de Musk para la compañía figuran una colonia humana en Marte y el despliegue de centros de datos alimentados con energía solar en el espacio. El lunes, anunció en redes sociales que SpaceX planea instalar su primer centro de datos espacial antes de que termine el próximo año.

Temas Relacionados

SpaceXLuisianaIndustria AeroespacialStarshipEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El candidato de Trump a gobernador de Florida exigió el fin de la dictadura cubana: “Ese régimen necesita caer”

Durante un acto en la Torre de la Libertad de Miami, el aspirante republicano Byron Donalds aseguró que respaldará a los cubanos ante una eventual transición política en la isla y prometió convertirse en un aliado desde el gobierno estatal

El candidato de Trump a gobernador de Florida exigió el fin de la dictadura cubana: “Ese régimen necesita caer”

Un incendio fuera de control en Texas obliga a evacuar familias y cerrar escuelas: ya arrasó más de 20.000 hectáreas

El fuego Ross avanzó desde el lunes en Palo Pinto, destruyó al menos cinco estructuras y abrió refugios, con cierre de clases este martes por calor y viento

Un incendio fuera de control en Texas obliga a evacuar familias y cerrar escuelas: ya arrasó más de 20.000 hectáreas

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza por el avance tecnológico

El S&P 500 sumó 0,31%, el Nasdaq ganó 0,64% y el Dow avanzó 0,29% en una sesión en la que bajaron el crudo y los retornos de los Treasuries largos, según datos preliminares

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza por el avance tecnológico

Donald Trump decreta luto por la muerte de Dolly Parton: “Nunca ha habido ni habrá nadie como ella”

Referentes de distintos espacios políticos en Estados Unidos despidieron a la cantante con mensajes que destacaron su legado artístico, su vínculo con Tennessee y su trabajo solidario

Donald Trump decreta luto por la muerte de Dolly Parton: “Nunca ha habido ni habrá nadie como ella”

Empresarios de minorías en Nueva York demandan a Mamdani para frenar el plan de supermercados municipales

La Multicultural Business Coalition presentó una acción colectiva contra la alcaldía y el municipio, alegando competencia desleal ante la apertura de cinco tiendas públicas con costos operativos cubiertos y precios reducidos

Empresarios de minorías en Nueva York demandan a Mamdani para frenar el plan de supermercados municipales

TECNO

Nvidia negocia inversión que impulsaría la valuación de Perplexity por encima de USD 30.000 millones

Nvidia negocia inversión que impulsaría la valuación de Perplexity por encima de USD 30.000 millones

1 de cada 3 colombianos guarda contraseñas y datos bancarios en su celular

Quién es Demis Hassabis, el hombre detrás de la IA de Google que quiere construir una inteligencia superior a la humana

Estas cámaras para cuidar la casa no necesitan estar conectadas a una red wifi y siguen grabando

Solo 1 de cada 4 empresas en América, Europa y Asia se considera preparada para la IA

ENTRETENIMIENTO

El hijo menor de Britney Spears, Jayden James, debuta en la portada de una revista a los 19 años

El hijo menor de Britney Spears, Jayden James, debuta en la portada de una revista a los 19 años

Hollywood rinde homenaje a Dolly Parton tras su muerte a los 80 años

Dolly Parton: los problemas de salud y el cuidado de su esposo durante sus últimos meses de vida

La fortuna de Dolly Parton: de la pobreza de Tennessee a un patrimonio que pocos artistas han igualado

‘Avengers Endgame: Bonus’: todo sobre el relanzamiento de la película con minutos extra, adelantos exclusivos y más

MUNDO

Chile evalúa autorizar la caza selectiva del lobo marino ante un aumento de conflictos con pescadores en el sur

Chile evalúa autorizar la caza selectiva del lobo marino ante un aumento de conflictos con pescadores en el sur

Mazos, hachas y explosivos: alertan sobre el aumento de la violencia en los robos a los museos de Europa

Transmisiones ilegales en Rusia: dos ligas de fútbol de Reino Unido se unen para enfrentar a una plataforma de streaming

El tumor había vuelto y estaba destruyendo el hueso, pero los veterinarios tenían un plan sin precedentes: la historia de la pitón Jodie Foster

Israel reiteró que mantendrá tropas en el sur de Siria pese a las protestas de Damasco