SpaceX invertirá USD 100.000 millones en un puerto espacial en Luisiana para multiplicar sus lanzamientos y crear miles de empleos

SpaceX invertirá USD 100.000 millones en un puerto espacial en Luisiana para multiplicar los lanzamientos de cohetes y sostener la expansión de Starship (EP)

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SpaceX planea invertir USD 100.000 millones en un nuevo puerto espacial en Luisiana, una instalación que el estado y la empresa presentaron el martes como pieza central para multiplicar los lanzamientos de cohetes y sostener la expansión de Starship, con obras previstas para 2027 y un primer despegue proyectado para 2029.

Según el Departamento de Desarrollo Económico de Luisiana, el complejo podría albergar miles de lanzamientos anuales. La empresa ya alcanzó el 19 de agosto su misión número 100 del año con un Falcon 9 lanzado desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California.

El nuevo centro se ubicaría en 125.000 acres de terrenos que habían pertenecido a Exxon, sobre la costa sur de Luisiana, a unos 320 kilómetros al oeste de Nueva Orleans, en la parroquia de Vermilion. De acuerdo con funcionarios estatales, el lugar ofrece dos ventajas principales: acceso abundante a gas natural y capacidad para lanzar hacia una amplia gama de trayectorias.

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Sería la cuarta plataforma de lanzamiento de la compañía y también la más grande. The New York Times informó que el anuncio fue realizado por funcionarios estatales y por la propia empresa.

El gobernador de Luisiana Jeff Landry presentó el acuerdo como una victoria para el estado y para el país. Durante un acto especial con legisladores y otros asistentes, afirmó: “Hoy es un momento trascendental”.

Los legisladores estatales ya habían aprobado incentivos fiscales de gran escala para facilitar la llegada del proyecto. Funcionarios de Luisiana sostuvieron que la inversión generaría 3.000 puestos de trabajo a lo largo de una década.

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El plan responde a la intención de SpaceX de aumentar de forma drástica la cantidad de lanzamientos para colocar más satélites en órbita. La futura base en Luisiana se sumaría a las instalaciones que la compañía ya opera en Florida, Texas y California.

Elon Musk no asistió al acto, aunque apareció junto a Landry en un video promocional proyectado antes del discurso del gobernador. También participó en el evento la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell.

Shotwell dijo que la empresa prevé conservar sin urbanizar gran parte del terreno y colaborar en tareas de restauración y protección costera, incluido el trabajo para revertir la pérdida de superficie causada por la erosión y por el “uso negligente”. Añadió: “Estamos comprometidos a hacer nuestra parte para garantizar que esta tierra no desaparezca”.

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La compañía también planea organizar reuniones públicas y otros espacios de participación comunitaria en los próximos meses. Según el diario, esas instancias llegarán antes del inicio previsto de la construcción.

Objeciones ambientales y reclamo de audiencias públicas

El proyecto del puerto espacial en Luisiana recibió objeciones ambientales y reclamos de audiencias públicas y un proceso transparente por su impacto en la costa del estado (REUTERS/Joe Skipper)

Anne Rolfes, directora del grupo ecologista Louisiana Bucket Brigade, cuestionó la velocidad con la que avanza una iniciativa que, a su juicio, alteraría de manera irreversible la costa del estado. En un comunicado, reclamó: “Debe hacerse con detenimiento, con audiencias públicas y un proceso transparente que dé tiempo a la gente para comprender y considerar el proyecto”.

En la misma declaración, Rolfes agregó: “La rapidez del proyecto, junto con la ostentación y la grandilocuencia, lo hacen sumamente cuestionable”.

Contexto corporativo y planes de expansión

Funcionarios de Luisiana afirmaron que la inversión de SpaceX generaría 3.000 empleos en una década y dinamizaría la economía local (REUTERS/Steve Nesius/File Photo)

El anuncio del puerto espacial coincidió con una etapa de expansión corporativa y financiera de la empresa. SpaceX presentó en abril una solicitud confidencial para una oferta pública inicial y, según la compañía, identifica una oportunidad de mercado superior a 28 billones de dólares en los sectores en los que opera.

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De ese total, el 90% corresponde exclusivamente a la IA compleja de xAI, según un análisis de Van Ha Trinh, analista de mercados financieros del bróker online Exness. La lectura del analista apunta a que la empresa confía en que sus capacidades de inteligencia artificial empujen su crecimiento.

En junio, Musk vendió acciones de SpaceX al público por primera vez en la mayor salida a bolsa de la historia. Los títulos subieron hasta 225 dólares por acción y lo convirtieron brevemente en multimillonario.

Entre los planes de Musk para la compañía figuran una colonia humana en Marte y el despliegue de centros de datos alimentados con energía solar en el espacio. El lunes, anunció en redes sociales que SpaceX planea instalar su primer centro de datos espacial antes de que termine el próximo año.

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