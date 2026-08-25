Sociedad

Entró a la pista de un hipódromo a festejar el triunfo de su caballo, fue atropellado por otro y terminó internado

Hugo Quiroz es el dueño de “Maníaco”, que había ganado durante la jornada de turf en Concordia. Cuando quiso celebrar, no detectó que otros equinos todavía seguían en competencia y quedó gravemente herido

El accidente en el Hipódromo de Camba Paso ocurrió porque la competencia de turf no había terminado cuando el dueño del ejemplar ganador ingresó al terreno

Guardar

Un hombre fue atropellado por un caballo en plena pista del Hipódromo de Camba Paso, ubicado en el departamento Concordia, Entre Ríos, durante una jornada de turf que terminó de manera inesperada para el propietario del ejemplar ganador.

Hugo Quiroz, reconocido dentro del ambiente turfístico de la región, bajó a la pista para festejar la victoria de su caballo, “Maníaco”, antes de que todos los competidores terminaran el recorrido. Fue entonces cuando otro equino que aún se encontraba en carrera avanzó por el sector y lo embistió con fuerza, sin que el jinete pudiera hacer nada para evitar el impacto.

PUBLICIDAD

El episodio quedó registrado en un video que muestra el momento exacto del choque, que es el que encabeza esta nota. Como se puede apreciar, si bien el equino ya no venía a gran velocidad, el golpe fue a velocidad y con la violencia necesaria para lesionar al hombre.

Un hombre fue atropellado por un caballo mientras festejaba el triunfo de su equino en Entre Ríos
La carrera de turf en Entre Ríos enfrentó a cuatro potrillos y “Maníaco” se mantuvo al frente desde la largada hasta cruzar la meta

La carrera en cuestión enfrentó a cuatro potrillos. “Maníaco” tomó ventaja desde la apertura de las gateras y se mantuvo al frente hasta cruzar la meta, lo que llevó a Quiroz a ingresar al terreno para celebrar el triunfo de su ejemplar.

PUBLICIDAD

El problema fue que la competencia no había concluido del todo: otro de los caballos seguía su recorrido por la pista cuando el propietario ya estaba sobre ella.

El golpe tuvo consecuencias de gravedad. De acuerdo con la información de medios locales, el hombre sufrió una fractura de fémur, una lesión en la rodilla y traumatismos en la zona lumbar. Tras recibir asistencia en el lugar, Quiroz quedó internado en un centro de salud a raíz de la gravedad de las lesiones.

Pese al cuadro clínico, sus familiares transmitieron que el propietario de “Maníaco” permanecía fuera de peligro, según precisó Elonce. La secuencia del accidente, captada en video, mostró el impacto del animal contra el hombre en plena pista, en una jornada que pasó de la celebración a la urgencia médica en cuestión de segundos.

En La Plata, un hombre y su caballo murieron por recibir una descarga eléctrica

Un hombre y un caballo murieron tras recibir una descarga eléctrica en un campo de Melchor Romero, localidad del oeste de La Plata, a principios de mes. El descubrimiento fue casual: el dueño del predio detectó la escena y dio aviso al 911.

Al llegar al lugar, en calle 168 entre 526 y 527, los efectivos del Comando de Patrullas de La Plata fueron recibidos por el cuidador del campo, un hombre de 46 años. Él los condujo al interior del predio, donde encontraron a un hombre de identidad desconocida tendido boca abajo sobre el alambrado perimetral, y al animal sin vida a escasos metros, apoyado sobre un cable del tendido eléctrico.

Un caballo de color beige yace de lado sobre el pasto verde mojado. Hay charcos, vegetación seca, alambres y residuos al fondo
En Melchor Romero, La Plata, un hombre y su caballo murieron por una descarga eléctrica en un campo ubicado sobre calle 168 entre 526 y 527

La escena permitió reconstruir lo sucedido: el cable tenía contacto directo con el alambrado, lo que habría energizado toda la cerca. De acuerdo con fuentes del caso consultadas por El Día, la hipótesis principal de los investigadores es que esa descarga resultó fatal tanto para el hombre como para el equino.

Tras las pericias en el lugar, los investigadores confirmaron que ambos fallecieron a causa de una electrocución. La Policía Científica intervino para analizar el estado del tendido eléctrico y las condiciones del alambrado, con el fin de determinar con exactitud cómo se produjo el accidente.

El cuerpo de la víctima fue trasladado para una autopsia, diligencia que permitirá completar las actuaciones judiciales y aportar mayores precisiones sobre el deceso. La identidad del hombre permanece sin establecer hasta que concluyan esas pericias.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”. Por disposición judicial, se solicitó la intervención del médico policial y de la morguera para completar las diligencias.

La mecánica del hecho ya fue esclarecida, pero la investigación apunta ahora a determinar si existen responsabilidades por el estado de las instalaciones eléctricas que derivaron en la tragedia.

Temas Relacionados

Entre RíosTurfCaballosAccidenteÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pánico en Paraná por un tiroteo a metros de donde se jugaba un partido de hockey

El partido debió suspenderse y el club suspendió las actividades en la sede hasta contar con garantías de seguridad. La Policía detuvo a tres sospechosos armados en la zona

Pánico en Paraná por un tiroteo a metros de donde se jugaba un partido de hockey

Un adolescente de 13 años murió tras recibir una descarga eléctrica en el techo de una escuela de Misiones

El joven estaba allí con su prima, de 14 años. Las autoridades investigan las circunstancias en las que sucedió el episodio

Un adolescente de 13 años murió tras recibir una descarga eléctrica en el techo de una escuela de Misiones

El Gobierno avanza con la adquisición de repuestos para los sistemas de frenos de los trenes Mitre, Roca y Sarmiento

Trenes Argentinos informó que las formaciones alcanzaron una década de funcionamiento y es por esto que se lleva a cabo el mantenimiento integral

El Gobierno avanza con la adquisición de repuestos para los sistemas de frenos de los trenes Mitre, Roca y Sarmiento

Detuvieron al conductor que provocó un brutal accidente y terminó con cuatro personas muertas en Córdoba

Se trata de un hombre de 49 años que está imputado por homicidio culposo después del trágico siniestro en Alta Gracia. Qué se sabe sobre el choque

Detuvieron al conductor que provocó un brutal accidente y terminó con cuatro personas muertas en Córdoba

El consumo de alcohol en Argentina cayó a su mínimo histórico: cómo cambió el hábito y qué futuro tiene el vino

El consumo per cápita fue de 15,7 litros en 2025. Alejandro Vigil analizó en Infobae a la Tarde el cambio de hábitos, la crisis vitivinícola y las oportunidades para el vino argentino

El consumo de alcohol en Argentina cayó a su mínimo histórico: cómo cambió el hábito y qué futuro tiene el vino

DEPORTES

Franco Colapinto, a un paso de continuar con Alpine en la Fórmula 1 en 2027: cuándo se anunciaría la decisión

Franco Colapinto, a un paso de continuar con Alpine en la Fórmula 1 en 2027: cuándo se anunciaría la decisión

Un ex piloto de Fórmula 1 explicó por qué Colapinto fue mal sancionado en el GP de Países Bajos

El ataque de furia de Cristiano Ronaldo con sus compañeros del Al Nassr: lo sacaron y su equipo remontó el partido

Transmisiones ilegales en Rusia: dos ligas de fútbol de Reino Unido se unen para enfrentar a una plataforma de streaming

Malice at the Palace: la noche en que un vaso de cerveza desató la pelea más violenta en la historia de la NBA

TELESHOW

Qué delitos podría haber cometido el padre de Tini Stoessel: la palabra del abogado penalista Leonardo Sigal

Qué delitos podría haber cometido el padre de Tini Stoessel: la palabra del abogado penalista Leonardo Sigal

Denisse González mostró los efectos que tiene en su cuerpo el nuevo tratamiento que afronta: “Me convierto en Venom”

La mamá de Lali Espósito defendió a su hija y apuntó contra Marcelo Polino: “Una mentira”

Cami Homs sorprendió con el parecido que tiene con su hija Aitana

Estefi Berardi conoció el resultado del test genético de su bebé y contó cuándo revelará su sexo

INFOBAE AMÉRICA

“Mis padres huyeron del comunismo en Cuba”: Hijo de exiliados cubanos será el candidato republicano a vicegobernador de Florida

“Mis padres huyeron del comunismo en Cuba”: Hijo de exiliados cubanos será el candidato republicano a vicegobernador de Florida

Por qué Cuba importa cerca del 80% de los alimentos que consume pese a sus condiciones naturales para producir

Madrastra ayuda a niño de 10 años tras ser maltratado por el padre en el occidente salvadoreño

Desembolso de Merrill Lynch impulsó la deuda panameña a $61,907 millones en julio

El Salvador: Estos son los nombres de los tres trabajadores heridos en accidente laboral ocurrido en la Asamblea Legislativa