Entró a la pista de un hipódromo a festejar el triunfo de su caballo, fue atropellado por otro y terminó internado

El accidente en el Hipódromo de Camba Paso ocurrió porque la competencia de turf no había terminado cuando el dueño del ejemplar ganador ingresó al terreno

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Un hombre fue atropellado por un caballo en plena pista del Hipódromo de Camba Paso, ubicado en el departamento Concordia, Entre Ríos, durante una jornada de turf que terminó de manera inesperada para el propietario del ejemplar ganador.

Hugo Quiroz, reconocido dentro del ambiente turfístico de la región, bajó a la pista para festejar la victoria de su caballo, “Maníaco”, antes de que todos los competidores terminaran el recorrido. Fue entonces cuando otro equino que aún se encontraba en carrera avanzó por el sector y lo embistió con fuerza, sin que el jinete pudiera hacer nada para evitar el impacto.

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El episodio quedó registrado en un video que muestra el momento exacto del choque, que es el que encabeza esta nota. Como se puede apreciar, si bien el equino ya no venía a gran velocidad, el golpe fue a velocidad y con la violencia necesaria para lesionar al hombre.

La carrera de turf en Entre Ríos enfrentó a cuatro potrillos y “Maníaco” se mantuvo al frente desde la largada hasta cruzar la meta

La carrera en cuestión enfrentó a cuatro potrillos. “Maníaco” tomó ventaja desde la apertura de las gateras y se mantuvo al frente hasta cruzar la meta, lo que llevó a Quiroz a ingresar al terreno para celebrar el triunfo de su ejemplar.

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El problema fue que la competencia no había concluido del todo: otro de los caballos seguía su recorrido por la pista cuando el propietario ya estaba sobre ella.

El golpe tuvo consecuencias de gravedad. De acuerdo con la información de medios locales, el hombre sufrió una fractura de fémur, una lesión en la rodilla y traumatismos en la zona lumbar. Tras recibir asistencia en el lugar, Quiroz quedó internado en un centro de salud a raíz de la gravedad de las lesiones.

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Pese al cuadro clínico, sus familiares transmitieron que el propietario de “Maníaco” permanecía fuera de peligro, según precisó Elonce. La secuencia del accidente, captada en video, mostró el impacto del animal contra el hombre en plena pista, en una jornada que pasó de la celebración a la urgencia médica en cuestión de segundos.

En La Plata, un hombre y su caballo murieron por recibir una descarga eléctrica

Un hombre y un caballo murieron tras recibir una descarga eléctrica en un campo de Melchor Romero, localidad del oeste de La Plata, a principios de mes. El descubrimiento fue casual: el dueño del predio detectó la escena y dio aviso al 911.

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Al llegar al lugar, en calle 168 entre 526 y 527, los efectivos del Comando de Patrullas de La Plata fueron recibidos por el cuidador del campo, un hombre de 46 años. Él los condujo al interior del predio, donde encontraron a un hombre de identidad desconocida tendido boca abajo sobre el alambrado perimetral, y al animal sin vida a escasos metros, apoyado sobre un cable del tendido eléctrico.

En Melchor Romero, La Plata, un hombre y su caballo murieron por una descarga eléctrica en un campo ubicado sobre calle 168 entre 526 y 527

La escena permitió reconstruir lo sucedido: el cable tenía contacto directo con el alambrado, lo que habría energizado toda la cerca. De acuerdo con fuentes del caso consultadas por El Día, la hipótesis principal de los investigadores es que esa descarga resultó fatal tanto para el hombre como para el equino.

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Tras las pericias en el lugar, los investigadores confirmaron que ambos fallecieron a causa de una electrocución. La Policía Científica intervino para analizar el estado del tendido eléctrico y las condiciones del alambrado, con el fin de determinar con exactitud cómo se produjo el accidente.

El cuerpo de la víctima fue trasladado para una autopsia, diligencia que permitirá completar las actuaciones judiciales y aportar mayores precisiones sobre el deceso. La identidad del hombre permanece sin establecer hasta que concluyan esas pericias.

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La causa quedó bajo la órbita de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”. Por disposición judicial, se solicitó la intervención del médico policial y de la morguera para completar las diligencias.

La mecánica del hecho ya fue esclarecida, pero la investigación apunta ahora a determinar si existen responsabilidades por el estado de las instalaciones eléctricas que derivaron en la tragedia.

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