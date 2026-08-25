EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de agosto

La Ciudad de México vivirá una jornada marcada por movilizaciones sociales, actividades culturales y eventos de esparcimiento este martes 25 de agosto, de acuerdo con la agenda difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Desde primeras horas de la mañana, diversas organizaciones sociales y colectivos ciudadanos se concentrarán en distintos puntos estratégicos de la ciudad, lo que podría generar afectaciones viales y concentración de personas, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes del día sobre bloqueos, accidentes viales y manifestaciones.