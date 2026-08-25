EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de agosto

La Ciudad de México vivirá una jornada marcada por movilizaciones sociales, actividades culturales y eventos de esparcimiento este martes 25 de agosto, de acuerdo con la agenda difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).
Desde primeras horas de la mañana, diversas organizaciones sociales y colectivos ciudadanos se concentrarán en distintos puntos estratégicos de la ciudad, lo que podría generar afectaciones viales y concentración de personas, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.
Sigue aquí las actualizaciones más importantes del día sobre bloqueos, accidentes viales y manifestaciones.
Agenda de movilizaciones hoy 25 de agosto
- Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo se concentrará a las 11:00 horas en la Fiscalía General de la República (Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores) para exigir el respeto al debido proceso y el cambio de medida cautelar para el ex gobernador de Baja California, detenido desde el pasado 16 de julio.
- Siembra Cultura, A.C. tendrá actividad a partir de las 9:00 horas en la Plaza de Lectura José Saramago para promover información confiable sobre el cannabis, reducción de riesgos y bienestar integral de sus usuarios.
- Colectiva “Las Tonatzin” hará presencia desde las 10:30 en Iztapalapa (Coordinación Territorial Iztapalapa 10) y posteriormente en el Zócalo Capitalino, en protesta por presuntos actos de agresión física a una de sus dirigentes.
- Unión de la Juventud Revolucionaria de México se manifestará a las 11:00 horas en la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez) para exigir justicia por compañeros asesinados y demandar un alto a las agresiones contra el Frente Popular Revolucionario.
- Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C. realizará una recolección de firmas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a las 11:00 horas, buscando impulsar la llamada “Ley de Asistencia Médica para Morir” en la Ciudad de México.
- Plataforma 4:20 desarrollará una jornada itinerante de recolección de firmas y difundirán derechos cannábicos a partir de las 12:00 horas en el Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), la Colonia Narvarte Poniente (Benito Juárez) y la 20 de Noviembre (Gustavo A. Madero).
- Además, el Movimiento de Regeneración Sindical se movilizará durante todo el día en las inmediaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Benito Juárez), recabando firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento
El martes también estará marcado por la celebración de diversas rodadas ciclistas tanto matutinas como nocturnas, partiendo de alcaldías como Coyoacán, Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. Destacan actividades de “People For Bikes”, el primer aniversario de “Alice’s Bike” y el colectivo “Ohtli Chiquxs”.
En materia cultural y de entretenimiento, el Zócalo capitalino seguirá siendo sede de la filmación del documental “Zócalo, el corazón de México” y continuará el programa “Vacaciones de Verano 2026” en el Monumento a la Madre. Para la tarde, la Arena México recibirá a la afición con una función de Lucha Libre Profesional.