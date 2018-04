-Millones. A mí me gusta hablar con todas las personas, observarlas y encontrar su subjetividad antes de retratarlas. He llegado a conocer aspectos maravillosos de grandes personajes que nunca voy a olvidar. Por ejemplo, del presidente Alfonsín recuerdo que me ayudó a colocar una alfombra que saldría en su retrato. Hace dos años en New York me pasó algo maravilloso: me enteré de que el astronauta Buzz Aldrin (que bajó a la Luna con Neil Armstrong) estaba a punto de dejar el hotel donde me hospedaba. Después de insistirle bastante, logré hacerle una única foto en el balcón de su habitación. No había buena luz y tenía que pensar rápido: le pregunté si veía un edificio a lo lejos, le pedí permiso para tomar su brazo y señalárselo. En ese momento salté hacia la izquierda y lo capturé con el brazo hacia el cielo, su reloj Omega con el que fue a la Luna y unos ojos brillantes que parecían de cristal.