La mamá de Lali Espósito defendió a su hija y apuntó contra Marcelo Polino: “Una mentira”

Majo Riera defendió a Lali Espósito y calificó como una mentira los dichos de Marcelo Polino sobre la serie de Moria Casán (Video: Instagram)

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Majo Riera salió a respaldar a su hija Lali Espósito en medio del cruce que la cantante mantiene con Marcelo Polino, y no esquivó el tema: dijo que le da pena lo ocurrido, cuestionó la veracidad de los dichos del conductor y puso el foco en lo que, según ella, más le molestó a la artista de todo el episodio. Sus declaraciones las brindó en el programa Ángel Responde, por Bondi Live, con Ángel de Brito como interlocutor.

El conflicto entre Lali y Polino se desató tras el estreno de la serie sobre Moria Casán en Netflix. El periodista acusó públicamente a la cantante de haber tenido actitudes de diva durante el rodaje: según sus dichos, Lali se habría negado a compartir tiempo con las figuras presentes en la filmación y habría pedido condiciones especiales de aislamiento. La cantante desmintió esas versiones en dos oportunidades, lo que llevó a Polino a redoblar sus críticas en redes sociales.

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Fue en ese contexto que Riera decidió hablar. “Me da pena lo que pasó con él, la verdad. Porque a mí me parece que es un buen tipo”, dijo sobre Polino. Pero enseguida marcó el límite: “No sé por qué dijo lo que dijo, porque en definitiva no era verdad. Y para mí ese es el límite, decir una mentira, algo que no es real de otra persona”.

El conflicto entre Lali Espósito y Marcelo Polino surgió tras el estreno en Netflix de la serie sobre Moria Casán

De Brito le contó que Lali se había comunicado con él para responderle a Polino en LAM (América TV), y Riera explicó qué fue lo que motivó esa reacción: “Lo que más le molestó fue la mentira”. La madre de la cantante agregó que su hija siente que el exjurado del Bailando intenta instalar una imagen que no la representa: “Ella siente que él busca instalar que ella es una diva y que no se junta con la gente. Ella dice que Marcelo sabe quién es y que la conoce”.

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La propia Lali había profundizado sobre el episodio en una charla distendida con el streamer Martín Cirio, donde combinó ironía y precisión para desmontar las acusaciones. Describió con detalle cómo fue su llegada al rodaje: tenía varios compromisos ese día, la producción conocía de antemano su horario disponible, y una vez en el set saludó a quienes estaban presentes, compartió el plano con otras figuras y se fue. “Yo llego, saludo a los que estoy viendo ahí. Estaban todas las mostras con las que hice el plano, nos reímos, la pasé bomba”, relató. Y fue tajante: “Si había otra habitación donde estaba Polino y no sé quién, yo jamás diría: ‘No me quiero cruzar con personas’”.

Lali Espósito dijo que respondió a Marcelo Polino porque la acusación buscó denostar su persona e instalar una forma de ser que rechaza (Video: Martín Cirio, Twitch)

La cantante también explicó por qué esta vez decidió responder, algo que según sus propias palabras no suele hacer. “Yo nunca salto, me chupa un huevo. Han dicho cada cosa... Alguien dice algo totalmente falso con la idea de denostar tu persona o de instalar que sos de una manera o de otra, y cuentan con que uno se quede callado”, dijo. Pero en este caso, la acusación tocó un punto que no estuvo dispuesta a dejar pasar: “Yo trabajo mucho para no ser una idiota. Y no ser irrespetuosa en un mundo que cada vez te invita más a ser un tarado individualista”, afirmó.

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De vuelta en Bondi Live, Riera también se encargó de trazar una distinción entre la figura de Polino y la de un amigo cercano de su hija. “Amigo es el que viene a comer pastel de papa a tu casa. Ese es amigo”, dijo, dejando en claro que el periodista no integra el círculo íntimo de la cantante. “Ella siente que él busca instalar algo que no es”, insistió.

Para cerrar, Riera puso en perspectiva la trayectoria de su hija. “Lali trabaja hace 25 años. Es una persona que está en esto hace mucho tiempo con una trayectoria exitosa sin ningún tipo de problemas de nada”, sostuvo. Y compartió el consejo que suele darle a la cantante cuando enfrenta este tipo de situaciones: “Yo siempre le digo a ella que el tiempo acomoda, ya sea a la larga o a la corta”.

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