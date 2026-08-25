Sociedad

Un adolescente de 13 años murió tras recibir una descarga eléctrica en el techo de una escuela de Misiones

El joven estaba allí con su prima, de 14 años. Las autoridades investigan las circunstancias en las que sucedió el episodio

La Justicia investiga cómo ocurrió la descarga eléctrica cuando el menor habría subido al techo del establecimiento escolar junto a su prima de 14 años
La Justicia investiga cómo ocurrió la descarga eléctrica cuando el menor habría subido al techo del establecimiento escolar junto a su prima de 14 años
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Un adolescente de 13 años murió tras recibir una descarga eléctrica dentro del predio de la Escuela N.º 463 “Ingeniero Francisco Devoto”, ubicada en el Paraje El Pesado de San Antonio, Misiones. El menor fue trasladado de urgencia al hospital local, donde ingresó sin signos vitales. El hecho fue informado por la Unidad Regional XII de la Policía de Misiones.

El episodio se produjo el último domingo por la tarde. El adolescente se encontraba en el predio escolar junto a su prima de 14 años cuando, en circunstancias que la justicia aún investiga, habría subido al techo del establecimiento. Fue allí donde recibió la descarga eléctrica y quedó tendido sobre la estructura.

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El médico que lo recibió en el hospital local constató el ingreso sin signos vitales y diagnosticó lesiones en las manos y miembros inferiores compatibles con electrocución. Tras la constatación del deceso, el cuerpo fue entregado a los familiares para el velatorio y la posterior inhumación.

La Policía de Misiones preservó el predio de la escuela por orden judicial para realizar una pericia eléctrica sobre las causas de la descarga
La Policía de Misiones preservó el predio de la escuela por orden judicial para realizar una pericia eléctrica sobre las causas de la descarga

Por disposición del magistrado interviniente, la Policía de Misiones estableció una custodia en el establecimiento educativo para preservar el lugar de los hechos. La medida apunta a garantizar la realización de un informe pericial a cargo de un electricista, con el fin de determinar las circunstancias exactas en que se produjo la descarga.

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Las actuaciones judiciales continúan abiertas. La presencia de la prima del menor en el momento del hecho la convierte en testigo del episodio, aunque su relato forma parte de la investigación en curso. Por ahora, la Unidad Regional XII preserva el predio de la Escuela N.º 463 a la espera de las conclusiones periciales que permitan reconstruir lo ocurrido aquel domingo en el Paraje El Pesado.

Un hombre sufrió quemaduras graves tras la detonación en un tablero eléctrico

Un operario de 28 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en ambas manos tras la explosión de un tablero eléctrico en el subsuelo del shopping WO de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.

El siniestro tuvo lugar el pasado lunes 3 de agosto por la tarde mientras el trabajador ejecutaba labores de mantenimiento en una cámara subterránea del complejo, y generó un corte de energía que dejó sin suministro a varios locales del centro comercial. El hombre fue derivado a un centro médico y, según confirmaron desde el nosocomio, su estado no reviste gravedad.

Un operario de 28 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado tras la explosión de un tablero eléctrico en el shopping WO de Villa Carlos Paz
Un operario de 28 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado tras la explosión de un tablero eléctrico en el shopping WO de Villa Carlos Paz

El hecho se registró alrededor de las 17.05 en la intersección de avenida Sabattini y Arturo Orgaz, donde se emplaza el centro comercial. Según datos policiales, el trabajador pertenecía a la empresa Conectar y manipulaba un tablero eléctrico cuando, por causas que aún se investigan, se produjo una fuerte detonación. Los primeros testimonios recabados en el lugar indican que una chapa metálica cayó sobre el sector donde estaban los equipos, lo que habría desencadenado la explosión del transformador.

Efectivos policiales y una unidad de emergencias se presentaron en el lugar tras recibir el aviso. A su llegada, verificaron que el operario ya era atendido por otras personas presentes en el shopping. Poco después, el servicio de emergencias trasladó al trabajador, consciente, al Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

Los facultativos confirmaron quemaduras de segundo y tercer grado en ambas manos, y desde el establecimiento médico precisaron que el paciente se hallaba estable y sin riesgo de vida.

La explosión derivó además en un corte de suministro que afectó a distintos locales de la planta baja del centro comercial, entre ellos el complejo de cines, cuyos espectadores debieron abandonar las salas durante las funciones.

Ante este escenario, la administración del Shopping WO difundió un comunicado oficial: “WO se encuentra momentáneamente sin suministro eléctrico. Junto a EPEC estamos trabajando para resolver el inconveniente y restablecer el servicio lo antes posible”, con la aclaración de que el centro comercial permanecía abierto, aunque con algunas actividades y servicios afectados de forma transitoria.

Un aspecto pendiente de esclarecimiento en el marco de la investigación es si las tareas se realizaban con autorización de EPEC, propietaria de los medidores. Según trascendió en el lugar, las labores de mantenimiento se habrían llevado adelante sin el aval de la compañía eléctrica.

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