Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Un atleta de 92 años se coronó campeón mundial de los 100 metros: el video de su proeza y a cuánto quedó del récord

El mongol Radnaa Tseren ganó la final de la categoría M90 con 18,29 segundos en el Mundial Master celebrado en Corea del Sur

El mongol Radnaa Tseren se convirtió en campeón mundial a los 92 años, con un tiempo de 18.29 segundos en la competencia que se desarrolló en Daegu, Corea del Sur.
Guardar

A los 92 años y con más de seis décadas de carrera, Radnaa Tseren se proclamó campeón del mundo de los 100 metros en la categoría M90 en el Mundial Master de Atletismo, celebrados en Daegu, Corea del Sur. El atleta de Mongolia cruzó la línea de meta en 18,29 segundos, con un viento a favor de +0,5 m/s, para llevarse el oro ante rivales de su misma generación.

La final reunió a competidores mayores de 90 años provenientes de distintos continentes. El argelino Abdelkader Benguella, también de 92 años, finalizó segundo con un registro de 18,99 segundos, mientras que el japonés Ikuya Motoshige completó el podio con 19,77 segundos. Las 70 centésimas de diferencia entre Tseren y Benguella marcaron el destino de una carrera en la que el margen fue ajustado pero la victoria, contundente. Las imágenes de la proeza del atleta mongol se viralizaron en redes sociales y en los medios internacionales.

PUBLICIDAD

La historia deportiva de Tseren arranca en 1962, cuando ingresó al Instituto Nacional de Educación Física de Mongolia. Cuatro años después, al graduarse en la Universidad, comenzó a participar en competencias de corta y media distancia. Desde entonces, nunca dejó de correr. Según informó el diario Marca, el propio atleta reveló el año pasado —en una recepción con el presidente mongol Ukhnaagiin Khürelsükh— que corre entre 3 y 4 kilómetros cada mañana. En esa misma temporada, ya había logrado el título mundial Master en los 800 metros, en Florida.

Radnaa Tseren, atleta de Mongolia de 92 años, se consagró campeón de los 100 metros en el Mundial Master de la categoría M90
Radnaa Tseren, atleta de Mongolia de 92 años, se consagró campeón de los 100 metros en el Mundial Master de la categoría M90

El formato del atletismo Masters divide a los participantes en franjas etarias para garantizar competencias entre pares. En la categoría M90, esa estructura adquiere una dimensión particular: la sola presencia en la línea de salida ya implica un nivel de compromiso físico inusual. Tseren, sin embargo, no llegó a Daegu a completar una carrera: llegó para ganarla y poner su nombre en lo más alto del planeta.

PUBLICIDAD

Su rival más cercano en el podio no era un competidor sin historia. De acuerdo con la información publicada por Mundo Deportivo, el argelino Benguella había registrado 18,55 segundos en los 100 metros M90 durante los Campeonatos Africanos Open Masters de Túnez, en 2025, lo que le valió el récord africano de la categoría. Que Tseren lo superara en el escenario más exigente del atletismo para veteranos refuerza la magnitud de su actuación.

El tiempo con el que Tseren se coronó en Daegu, sin embargo, no alcanzó para superar la marca absoluta de la categoría M90 y quedó a 1,60 segundos del récord mundial, que pertenece al japonés Hiroo Tanaka: 16,69 segundos, logrados el 29 de agosto de 2021 en Hirosaki, Japón.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los tres atletas del Mundial Master de Atletismo que terminaron en el podio de los 100 metros para la categoría mayores de 90 años (captura de video)

Paradójicamente, el propio Tseren es quien ostenta el récord mundial de su categoría vigente en los registros de la World Masters Athletics (WMA): 17,51 segundos, establecidos en los Mundiales de Gotemburgo 2024, cuando el atleta mongol tenía 90 años. El registro de Daegu (18,29″) se ubica por debajo de esa marca, una diferencia esperable dado que entre una actuación y la otra han transcurrido dos años y el paso natural del tiempo.

Los Mundiales Masters de Atletismo de Daegu continúan con sus distintas jornadas de competencia en territorio surcoreano y los longevos deportistas siguen desafiándose a pesar del paso del tiempo. Un verdadero ejemplo de resistencia física y demostración de que los límites no existen.

Temas Relacionados

MongoliaSeúlAtletismoWorld Athletics

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

"Parece una locura": los detalles detrás del interés de un gigante de Sudamérica por Icardi

El delantero argentino busca club a días del cierre del mercado, con la Fiorentina y el San Pablo como opciones más firmes

"Parece una locura": los detalles detrás del interés de un gigante de Sudamérica por Icardi

De 70 metros y un radio de giro desafiante: así será la curva más alta de la Fórmula 1

Se filtró un video con las obras en Qiddiya, la “Ciudad del Futuro” y de la “Diversión”, que apunta a ser la nueva sede de la Máxima en Arabia Saudita

De 70 metros y un radio de giro desafiante: así será la curva más alta de la Fórmula 1

La medida que tomó el Bayern Múnich con Jamal Musiala tras los dos desmayos que sufrió

El jugador padece crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica

La medida que tomó el Bayern Múnich con Jamal Musiala tras los dos desmayos que sufrió

El “punto imposible” de Gael Monfils que hizo delirar al público en el US Open

A punto de cumplir 40 años, el francés sigue demostrando que es uno de los jugadores más espectaculares del circuito

El “punto imposible” de Gael Monfils que hizo delirar al público en el US Open

El insólito pedido de los fanáticos de Erling Haaland tras su fallido debut con el Manchester City en la Premier League

El noruego no convirtió ante Bournemouth ni en la Community Shield frente a Arsenal y acumula una sequía que los hinchas relacionaron con un cambio ocurrido días antes del inicio de la temporada

El insólito pedido de los fanáticos de Erling Haaland tras su fallido debut con el Manchester City en la Premier League

MALDITOS NERDS

Yeon Sang-ho presenta ‘Zona Cero’, su nuevo thriller zombi tras ‘Train to Busan’

Yeon Sang-ho presenta ‘Zona Cero’, su nuevo thriller zombi tras ‘Train to Busan’

El creador de Gears of War, Cliff Bleszinski, evalúa desarrollar un nuevo juego

CD Projekt confirma 2028 como ventana de lanzamiento de The Witcher 4

‘Los Caballeros’ muestra su temporada 2 y Netflix confirma que habrá una tercera

Alien Breed regresa con seis clásicos y mejoras para su 35.º aniversario

ENTRETENIMIENTO

Hollywood rinde homenaje a Dolly Parton tras su muerte a los 80 años

Hollywood rinde homenaje a Dolly Parton tras su muerte a los 80 años

Dolly Parton: los problemas de salud y el cuidado de su esposo durante sus últimos meses de vida

La fortuna de Dolly Parton: de la pobreza de Tennessee a un patrimonio que pocos artistas han igualado

‘Avengers Endgame: Bonus’: todo sobre el relanzamiento de la película con minutos extra, adelantos exclusivos y más

Maggie Smith: se revela la fortuna que la estrella de ‘Harry Potter’ heredó a sus dos hijos

INFOBAE AMÉRICA

La nueva era de Thomas Christiansen con Panamá comenzará con un histórico duelo en India

La nueva era de Thomas Christiansen con Panamá comenzará con un histórico duelo en India

Koriun no fue el final: otro esquema de inversión revive el temor a las estafas piramidales en Honduras

República Dominicana aumenta un 20 % el salario mínimo en la construcción

Condenan a 12 años a conductor ebrio que causó un grave accidente en el occidente de El Salvador

El calor extremo pasa factura a los vehículos en El Salvador y eleva el riesgo de recalentamiento