Un atleta de 92 años se coronó campeón mundial de los 100 metros: el video de su proeza y a cuánto quedó del récord

El mongol Radnaa Tseren se convirtió en campeón mundial a los 92 años, con un tiempo de 18.29 segundos en la competencia que se desarrolló en Daegu, Corea del Sur.

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A los 92 años y con más de seis décadas de carrera, Radnaa Tseren se proclamó campeón del mundo de los 100 metros en la categoría M90 en el Mundial Master de Atletismo, celebrados en Daegu, Corea del Sur. El atleta de Mongolia cruzó la línea de meta en 18,29 segundos, con un viento a favor de +0,5 m/s, para llevarse el oro ante rivales de su misma generación.

La final reunió a competidores mayores de 90 años provenientes de distintos continentes. El argelino Abdelkader Benguella, también de 92 años, finalizó segundo con un registro de 18,99 segundos, mientras que el japonés Ikuya Motoshige completó el podio con 19,77 segundos. Las 70 centésimas de diferencia entre Tseren y Benguella marcaron el destino de una carrera en la que el margen fue ajustado pero la victoria, contundente. Las imágenes de la proeza del atleta mongol se viralizaron en redes sociales y en los medios internacionales.

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La historia deportiva de Tseren arranca en 1962, cuando ingresó al Instituto Nacional de Educación Física de Mongolia. Cuatro años después, al graduarse en la Universidad, comenzó a participar en competencias de corta y media distancia. Desde entonces, nunca dejó de correr. Según informó el diario Marca, el propio atleta reveló el año pasado —en una recepción con el presidente mongol Ukhnaagiin Khürelsükh— que corre entre 3 y 4 kilómetros cada mañana. En esa misma temporada, ya había logrado el título mundial Master en los 800 metros, en Florida.

Radnaa Tseren, atleta de Mongolia de 92 años, se consagró campeón de los 100 metros en el Mundial Master de la categoría M90

El formato del atletismo Masters divide a los participantes en franjas etarias para garantizar competencias entre pares. En la categoría M90, esa estructura adquiere una dimensión particular: la sola presencia en la línea de salida ya implica un nivel de compromiso físico inusual. Tseren, sin embargo, no llegó a Daegu a completar una carrera: llegó para ganarla y poner su nombre en lo más alto del planeta.

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Su rival más cercano en el podio no era un competidor sin historia. De acuerdo con la información publicada por Mundo Deportivo, el argelino Benguella había registrado 18,55 segundos en los 100 metros M90 durante los Campeonatos Africanos Open Masters de Túnez, en 2025, lo que le valió el récord africano de la categoría. Que Tseren lo superara en el escenario más exigente del atletismo para veteranos refuerza la magnitud de su actuación.

El tiempo con el que Tseren se coronó en Daegu, sin embargo, no alcanzó para superar la marca absoluta de la categoría M90 y quedó a 1,60 segundos del récord mundial, que pertenece al japonés Hiroo Tanaka: 16,69 segundos, logrados el 29 de agosto de 2021 en Hirosaki, Japón.

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Los tres atletas del Mundial Master de Atletismo que terminaron en el podio de los 100 metros para la categoría mayores de 90 años (captura de video)

Paradójicamente, el propio Tseren es quien ostenta el récord mundial de su categoría vigente en los registros de la World Masters Athletics (WMA): 17,51 segundos, establecidos en los Mundiales de Gotemburgo 2024, cuando el atleta mongol tenía 90 años. El registro de Daegu (18,29″) se ubica por debajo de esa marca, una diferencia esperable dado que entre una actuación y la otra han transcurrido dos años y el paso natural del tiempo.

Los Mundiales Masters de Atletismo de Daegu continúan con sus distintas jornadas de competencia en territorio surcoreano y los longevos deportistas siguen desafiándose a pesar del paso del tiempo. Un verdadero ejemplo de resistencia física y demostración de que los límites no existen.

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