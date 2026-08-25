México

Catean una propiedad ligada a “El Tío Lako” en Michoacán: encontraron arsenal bélico y drogas

El operativo en Tanhuato se añade a una serie de acciones en tres estados, donde también decomisan droga, autos, efectivo, fauna exótica y equipo usado por la organización criminal

Catean una propiedad ligada a “El Tío Lako” en Michoacán: encontraron arsenal bélico y drogas. SSP Michoacán
Catean una propiedad ligada a “El Tío Lako” en Michoacán: encontraron arsenal bélico y drogas. SSP Michoacán
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Fuerzas federales y estatales catearon este martes un inmueble en Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, Michoacán, presuntamente utilizado por la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que lidera Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”. La acción ocurrió seis días después del operativo en que su hija y su pareja sentimental fueron detenidas, mientras el capo permanece prófugo.

La operación fue ejecutada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), mediante el cumplimiento de una orden de cateo.

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Lo que encontraron en el inmueble

En el interior, las autoridades aseguraron ocho rifles de asalto, cuatro pistolas, 21 cargadores, 550 cartuchos útiles, 22 chalecos balísticos y 10 uniformes tácticos, además de 30 dosis de una sustancia con características similares a las de la metanfetamina.

Catean una propiedad ligada a “El Tío Lako” en Michoacán: encontraron arsenal bélico y drogas. SSP Michoacán
Catean una propiedad ligada a “El Tío Lako” en Michoacán: encontraron arsenal bélico y drogas. SSP Michoacán

También se decomisaron cinco vehículos: cuatro motocicletas y un automóvil marca Cupra. Tres de las unidades presentaban reporte de robo o irregularidades en sus medios de identificación, de acuerdo con los primeros informes consignados por Noventa Grados. El cateo vuelve a colocar a Tinaja de Vargas en el centro de la ofensiva contra las estructuras del CJNG en la región.

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El operativo del 19 de agosto y la fuga del capo

El 19 de agosto, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con la GN, la SSPC, la Semar y la FGR, ejecutaron una “operación de precisión” en dos ranchos de Tinaja de Vargas y en la localidad de Colesio, municipio de Ecuandureo. El objetivo principal era capturar a Guerrero Martínez.

El capo logró escapar. En su lugar fueron detenidas nueve personas de su círculo cercano: entre ellas, Marisol “N”, identificada como su hija, de entre 17 y 18 años y Lourdes “N”, su pareja sentimental. Las autoridades señalaron que ambas realizaban actividades financieras para la organización.

Tres presuntos integrantes del CJNG más fueron capturados ese mismo día en Ecuandureo, con lo que el total de detenidos en esa jornada ascendió a 12. Todos fueron trasladados en helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y puestos a disposición de la FGR.

Todos fueron trasladados en helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y puestos a disposición de la FGR.

Arsenal y bienes asegurados el 19 de agosto

El operativo dejó también uno de los decomisos de armamento más voluminosos registrados en Michoacán en los últimos meses.

Las fuerzas federales aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos, una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras tipo “minimi” calibre 5.56 mm, nueve armas largas, un arma corta, dos aditamentos lanzagranadas, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron, droga y equipo táctico diverso.

La hija Lourdes y su presunta pareja del Tío Lako fueron capturadas junto a colaboradores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Foto: FGR
La hija Lourdes y su presunta pareja del Tío Lako fueron capturadas junto a colaboradores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Foto: FGR

Narcobloqueos y Plan Antibloqueo

La reacción del CJNG fue inmediata. Integrantes de la organización bloquearon más de 20 carreteras y quemaron vehículos en al menos 15 municipios de Michoacán para obstaculizar el despliegue de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades federales y estatales activaron el Plan Antibloqueo. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina del 19 de agosto que la Sedena y otros cuerpos de seguridad habían desplegado “todos los elementos que sean necesarios para apoyar”.

El gobierno estatal reportó la liberación progresiva de tramos carreteros en municipios como Zamora, La Piedad, Morelia, Zacapu, Pátzcuaro y Chilchota.

El cerco se amplía: 32 detenidos en una semana

El 24 de agosto, el secretario de Seguridad y Protección CiudadanaOmar García Harfuch informó que, entre el 21 y el 23 de ese mes, fuerzas federales catearon 36 inmuebles en Hidalgo, Jalisco y Michoacán, y detuvieron a 20 personas más vinculadas al CJNG.

En esos operativos se aseguraron 10 armas de fuego, 113 vehículos, dosis de fentanilo, metanfetamina y marihuana, dinero en efectivo, joyería, equipo de comunicación, un dron, un inhibidor de drones y fauna silvestre: entre los animales decomisados había tigres, panteras y aves exóticas en condiciones inadecuadas de cuidado.

Entre los animales decomisados había tigres, panteras y aves exóticas en condiciones inadecuadas de cuidado.

García Harfuch precisó que, sumados los detenidos desde el 19 de agosto, el Gabinete de Seguridad acumula 32 integrantes del CJNG capturados en el marco de las acciones contra la célula de Guerrero Martínez.

Perfil del “Tío Lako”: el clan, “El Mencho” y la venganza

Guerrero Martínez opera desde Tinaja de Vargas desde hace tres décadas. La Sedena lo identifica como objetivo prioritario y jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco, entidades donde la organización mantiene una presencia territorial extensa.

Las autoridades comenzaron la búsqueda de este jefe criminal en Michoacán. (X/HEARST_BB/@IsaackdeLoza)
Las autoridades comenzaron la búsqueda de este jefe criminal en Michoacán. (X/HEARST_BB/@IsaackdeLoza)

Fue uno de los hombres de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del CJNG, herido el 22 de febrero de 2026 durante un operativo de Fuerzas Especiales del Ejército en el complejo residencial Tapalpa Country Club, Jalisco, y fallecido durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

En ese mismo enfrentamiento murió Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1” o “El Láminas”, hijo de “El Tío Lako” y jefe de las Fuerzas Especiales Mando R del CJNG.

Las autoridades atribuyen a Guerrero Martínez haber ordenado la reacción violenta del CJNG tras las muertes de “El Mencho” y su hijo: 25 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados en Jalisco en los días posteriores al operativo de Tapalpa.

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