GET THE LOOK. "Sin formas, ¡de embarazada!, tipo carpa". Casi como un no-uniforme, un breve pantallazo del street style japonés y vislumbrás al instante sus características. Porque "formas amplias" son una forma al fin y no por nada se hizo conocida Rei Kawakubo. Los pantacourts de tiro alto que hoy ves en nuestras vidrieras mucho tienen que ver con los atuendos de artes marciales japoneses.