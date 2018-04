xLavarse las manos con frecuencia.

xNo compartir cubiertos ni vasos.

xTratar de no estar en lugares en los que circula mucha gente.

xVentilar los ambientes, evitar la humedad y los insecticidas en aerosol que favorecen que los virus se esparzan. Y una más, que siempre suele pasarse por alto, alerta Silvestre: ante la evidencia de los primeros síntomas lo mejor es no exponerse a sí mismo ni a los otros. Si aparece dolor de cabeza fuerte, fiebre (mayor de 38.5ºC), mucosidad, tos, escalofríos, dolores musculares o pérdida del apetito lo más responsable es quedarse en casa y no automedicarse.