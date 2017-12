Otra cosa que se me ocurre es ¿por qué en estas fiestas no cocinar algo rico para cada miembro de la familia? El postre de chocolate para nuestros hijos, el arrollado de carne para nuestro hombre, la ensalada de champignones para nuestra hermana, etc. El plato preferido de cada persona, y decírselo: "En Nochebuena voy a cocinar tu comida preferida", "Para Año Nuevo voy a prepararte tu postre favorito". "¿A mí, por qué?", tal vez pregunten sorprendidos. "Porque te quiero", será nuestra respuesta. Cocinarles es otra manera de darles nuestro tiempo.

Tal vez va siendo tiempo de negarnos a correr tras lo que nos dicen los anuncios y tratar de tener unas fiestas diferentes. A lo mejor descubramos que somos más profundos de lo que creemos, porque en el fondo todos deseamos lo mismo: amar y ser amados, y no tanto regalo. ¿Por qué no empezar ahora?