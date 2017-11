Las maestras con la cabeza por explotar del clanpum de las botellitas a la hora del recreo. Los padres podridos de levantar papeles del piso o encontrar la receta del médico transformada en un Boeing. Ni hablar del "mirame ma, mirame". Entonces, uno sugiere el poco pedagógico: "¿no querés ir un rato a jugar con la tablet?" Y está bien, un ratito de paz no se le niega a nadie. El otro reproche que se les hace a los chicos –además de que no salen de las pantallas– es que el interés les dura poco. Está bien que la atención dispersa es un mal de la época, ¡pero lo de cambiar de un juego al otro es tan clásico en los menores como los piojos o los mocos! Hace poco escuché una situación que me pareció bastante esclarecedora de nuestro doble discurso: la mamá, con total convicción, le decía a la hija "ya te dije que no compro más álbumes de figuritas. Al final, ¿qué haces con el albúm cuando lo terminás? ¡Lo tirás al tacho!". Lo que primero me sonó casi razonable: comprar quichicientas figuritas, la mayoría repetidas, es un gastadero de plata; luego me iluminó en otro aspecto: el juego en sí consiste en coleccionar, intercambiar, completar, buscar. La diversión está en el proceso, no en el fin. Y eso, ¿es una mala inversión? ¿Acaso tiene utilidad el rompecabezas de 1000 piezas una vez terminado? ¿Quiénes somos los impacientes? Los juguetes que se enchufan cuestan plata, pero invertir en jugar con los chicos cuesta tiempo. Y hoy por hoy, confesemos que tiempo es lo que menos tenemos disponible los padres. No juzgo, a mí también me pasa. Pero como dice Serrat "A menudo los hijos se nos parecen", y quizás antes de la queja tengamos que mirarnos un poco más al espejo.