Y no te van a alcanzar las manos ni las reposeras ni los repasadores para taparte. Porque así, sin avisar, sin que terminaras de guardar las bufandas, hizo su aparición en escena la más temida: la malla. No conseguiste pasaje a 1997 para comprar un pareo floreado, las clases de gimnasia modeladora no llegaron a modelar nada más que el codo y ya te tenés que andar exponiendo blanca, radiante y blanda al sol.