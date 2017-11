¿Te acordás de aquello de "no pienses en un caballo rojo"? Bueno, esto es lo mismo. Hijos del rigor como somos, basta con que nos digan que no hagamos algo (no importa si es no comer los frutos del Árbol del Bien y del Mal, no abrir la caja si somos Pandora o algo tan módico como mantenernos alejados de las paneras), allá iremos todos en alegre tropel. Básicamente porque está prohibido. Porque el dulce de leche a cucharadas es la manera más eficaz de convertir tu popa en un piano de cola y porque las flautitas con manteca nos visitarán en sueños y en siestas, llamándonos con su canto de sirenas calórico hasta hacernos sucumbir.