EFECTO ELEVEN. Tercera de cuatro hermanos, Millie Bobby Brown nació en el año 2004 en Málaga, y creció en Inglaterra. A los 7 años se mudó a Florida, donde dio sus primeros pasos en la actuación. Realizó papeles secundarios en Once Upon a Time in Wonderland; Navy: Investigación Criminal; Modern family y Grey´s Anatomy. Pero a su familia no le iba bien económicamente y debieron regresar a Inglaterra. Mientras tanto, Millie siguió participando en castings y fue elegida para la serie británica Intruders. Y no pasó inadvertida.