En la pasarela se lucieron modelos con úteros, el ciclo menstrual completito. Basta de vergüenza, ya no hay temas que no se puedan tocar y así lo entendió Michele quien decidió incorporar un aparato genital femenino (sí, si se suele utilizar el corazón o el cerebro para distintas cosas, ¿por qué no hacer popular un aparato genital?) en uno de sus vestidos. Adiós vergüenza y hola a la belleza, que interpretó con florecimientos.