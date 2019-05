En la gráfica, Jessica Chastain posa vistiendo un traje y una sugestiva camisa. La campaña parece más la presentación de una nueva colección que la publicidad de un perfume. La actriz señaló al respecto: "Una mujer en un traje es una imagen muy poderosa, y eso es muy emocionante para mí. Además de eso, asociarse con ellos en esta campaña y este aroma, coincide con todo lo que he dicho en cada entrevista sobre lo que siento por las mujeres en nuestra sociedad. No creo que haya algo que pudiera haber coincidido mejor. Me gusta la complejidad y la dualidad, las suaves notas florales y los matices amaderados. Creo que eso es exactamente lo que me gusta del traje de Ralph Lauren: es masculino, es femenino, o supongo que son ideas anticuadas de lo que son masculinos y femeninos. Para mí, es un aroma que también podría ser unisex. Es realmente complejo e interesante".