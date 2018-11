"El proceso de cicatrización del útero es complejo y depende de varios factores, como la capacidad individual de cicatrización, el estado de salud de la mamá, factores locales independientes del acto quirúrgico (infecciones, anemia, diabetes, etc.), otros dependientes del mismo (inherentes a la técnica, a los tejidos, hemorragias, etc.) y factores postoperatorios (infecciones, cicatrización anómala, etc.)", agrega la médica.