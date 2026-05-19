Colombia

Álbum Panini 2026 | Dónde se hacen las ‘cambiatones’ en Bogotá: estos son los puntos, horarios y recomendaciones

Además de centros comerciales, parques y universidades se han convertido en espacios seguros para que, desde los más pequeños hasta los más grandes, puedan disfrutar de la pasión y la fiebre por llenar el álbum, que será el último bajo el sello de la editorial italiana

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Miles de usuarios alrededor del planeta buscan llenar por completo el álbum antes del inicio del Mundial 2026 - créditos @JuanPalma_Surco/X | @jaimehsilva/X

En pleno furor por la Copa Mundial 2026, Bogotá se consolida como uno de los epicentros para el intercambio de láminas del tradicional álbum Panini en el país.

La práctica de las “cambiatones” —reuniones masivas para negociar y cambiar láminas repetidas— se ha convertido en una actividad fundamental para miles de coleccionistas que buscan completar su colección antes del inicio del torneo.

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La capital colombiana ofrece una amplia red de lugares destinados al intercambio seguro y organizado de láminas.

Para esto, los centros comerciales figuran como los sitios preferidos por aficionados de todas las edades, tanto por el ambiente familiar como por la seguridad que ofrecen.

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El punto de encuentro más importante es el Panini Point del Centro Comercial Gran Estación (local 2-88, en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá), donde se congrega una gran cantidad de personas, y sobre todo en horarios de la tarde y durante los fines de semana.

Otros centros comerciales que destacan por la alta afluencia de coleccionistas son:

  • Unicentro Bogotá (Usaquén, norte de Bogotá)
  • Titán Plaza (Engativá, occidente)
  • Salitre Plaza Centro Comercial (Fontibón, occidente)
  • Plaza de las Américas (Kennedy, suroccidente)
  • Hayuelos (Fontibón)
  • Plaza Imperial (Suba, noroccidente)
  • Centro Mayor (Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, sur)
  • Alrededores de la Tienda Carulla sede del barrio Pablo VI (Teusaquillo)

En estos complejos, los puntos de referencia suelen ser las tiendas Panini, Panamericana, Toysmart y almacenes Éxito, donde es común ver grupos organizando mesas de intercambio y compartiendo experiencias.

El fenómeno de las cambiatones también ha llegado a espacios menos formales como universidades y parques, donde estudiantes y jóvenes organizan encuentros espontáneos para el trueque de láminas.

Además, las redes sociales han potenciado el movimiento: plataformas como Facebook cuentan con grupos dedicados exclusivamente a coordinar intercambios en la ciudad, facilitando la logística y ampliando la comunidad de coleccionistas.

Recomendaciones para un intercambio seguro

Para quienes participan en estas actividades, algunos consejos prácticos son clave para optimizar la experiencia:

  • Llevar las láminas repetidas organizadas y una lista actualizada de las que faltan.
  • Negociar cambios equilibrados y transparentes, tomando en cuenta que algunas figuras especiales o escudos pueden tener un valor distinto dentro de la comunidad.
  • Realizar los intercambios en sitios públicos y concurridos para evitar riesgos de estafas o cobros excesivos.
  • Consultar previamente horarios y reglamentos de los puntos de encuentro, ya que algunos centros comerciales cuentan con zonas y horarios específicos para estas actividades.

Un cambio en la historia del coleccionismo: el de 2026 será el último Álbum Panini

La edición Panini 2026 cobra especial relevancia al ser una de las últimas bajo el sello de la editorial italiana.

La FIFA ha anunciado que el Mundial 2030 marcará el final de la alianza con Panini, y a partir de 2031, la licencia para productos físicos y digitales será gestionada por Fanatics y Topps, como parte de una estrategia de modernización del mercado de coleccionables deportivos.

Esto ha incrementado el interés y la nostalgia en torno a la colección de este año.

Por tal motivo, las cambiatones se han consolidado como una tradición en la cultura futbolera y familiar de Bogotá, reuniendo a personas de todas las edades en torno a la pasión por el fútbol y el coleccionismo.

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