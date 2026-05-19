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Roberto Martínez le restó importancia al juego ante Colombia en el Mundial 2026: “No estoy de acuerdo”

El entrenador español entregó la lista definitiva de jugadores que representarán a Portugal en Estados Unidos, México y Canadá, rival de la Tricolor en el grupo K

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Roberto Martínez en el momento de entregar la lista de jugadores que irán por Portugal-crédito Armando Franca/AP Foto
Roberto Martínez en el momento de entregar la lista de jugadores que irán por Portugal-crédito Armando Franca/AP Foto

El 19 de mayo de 2026, la selección Portugal dio su lista final de jugadores para el Mundial de Norteamérica de la mano de Roberto Martínez.

En la lista, el entrenador español confirmó la presencia del astro Cristiano Ronaldo, quien estará presente en su sexta participación en este tipo de torneos.

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Tras la presentación de los futbolistas que estarán en la cita orbital, la prensa de Portugal le consultó sobre el grupo que conformó, la ausencia de figuras como la del volante João Palhinha, y la exigencia que tendrá en el último partido ante Colombia en el grupo K.

Roberto Martínez entregó la lista del Mundial 2026-crédito Pedro Nunes/REUTERS
Roberto Martínez entregó la lista del Mundial 2026-crédito Pedro Nunes/REUTERS

En medio de la conferencia de prensa tras anunciar a los jugadores que representarán a la selección ibérica, Martínez fue contundente cuando se le preguntó sobre si el partido ante Colombia será el más difícil, y allí afirmó que el duelo ante República Democrática del Congo será el más complejo, en Houston, programado para el 17 de junio de 2026:

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“Todos los partidos amistosos nos dan la oportunidad de ajustar conceptos, de analizar al equipo. No estoy de acuerdo con la importancia que se le da al partido contra Colombia. En un Mundial no hay clasificaciones, ni favoritismos. Lo más importante ahora es el primer puesto. Vamos a jugar en un estadio cerrado, con buenas condiciones. Sentimos mucho respeto por la República Democrática del Congo; conozco a muchos de sus jugadores porque varios crecieron en Bélgica y trabajé con ellos. Los equipos que vienen aquí por primera vez tienen una voluntad, un sueño que no se puede controlar. Nos pasó en Bélgica en 2018 contra Panamá, y los primeros 60 minutos fueron de los partidos más difíciles que hemos jugado. Sentimos mucho respeto por los partidos contra la República Democrática del Congo y Uzbekistán, y luego veremos cómo nos va contra Colombia", dijo.

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