Porque no olvidemos, que como cuenta la especialista, las golosinas no dejan de ser calorías vacías, es decir, su valor nutritivo es casi nulo. Están constituidas básicamente por azúcares simples (fructosa, glucosa y sacarosa) de rápida asimilación, además de aditivos y colorantes artificiales que sólo aportan características de color que estimulan el deseo de consumirlas. Entonces, ahora sabiendo esto, no te sientas mal por decirle "no" al segundo caramelo. Encontrá tu manera de llegar a un acuerdo, logrando que sea parejo y sin exceso.