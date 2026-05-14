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Canelo Álvarez responde de manera contundente a Jake Paul tras recibir millonaria propuesta para pelear

El youtuber afirmó que está dispuesto a pagarle 200 millones de pesos al mexicano para pelear

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El influencer está convencido de que tiene las habilidades y la oferta más jugosa para enfrentar al mexicano.
Saúl Canelo Álvarez le respondió a Jake Paul luego de que este lo volviera a retar para un combate ofreciéndole una cantidad millonaria. (Jesús Avilés / Infobae)

Saúl Canelo Álvarez le respondió a Jake Paul luego de que este lo volviera a retar para un combate ofreciéndole una cantidad millonaria.

En un video que se publicó en el canal de Betr, el youtuber afirmó que está dispuesto a pagarle 200 millones de pesos al mexicano para pelear, y aseguró que un combate entre ambos sería el más grande que se puede hacer en el boxeo actualmente.

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Canelo, tengo los 200 millones de dólares para ti. Dinero fácil. Jake Paul contra Canelo. Hagámoslo realidad. Esto es lo que los aficionados han estado esperando. Esta es la pelea más grande que se puede hacer en el boxeo. Canelo dijo por teléfono que está dispuesto, así que vamos a hacer que suceda”, comentó Paul.

Mar 10, 2026; Inglewood, California, United States; Jake Paul at a MMA press conference at Intuit Dome. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
Mar 10, 2026; Inglewood, California, United States; Jake Paul at a MMA press conference at Intuit Dome. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

La respuesta de Canelo Álvarez a Jake Paul tras recibir oferta millonaria para pelear

El tapatío respondió rápidamente en sus redes sociales, donde publicó una historia acompañada de emojis de risa, mostrando sarcasmo ante la propuesta del influencer.

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Cabe recordar que el año pasado, el youtuber estuvo a punto de cerrar una pelea con Álvarez. Sin embargo, las aspiraciones se desvanecieron cuando Turki Al-Alshikh y Riyad Season aseguraron al mexicano un acuerdo de cuatro combates valorado en cerca de 400 millones de dólares.

El tapatío respondió rápidamente en sus redes sociales, donde publicó una historia acompañada de emojis de risa, mostrando sarcasmo ante la propuesta del influencer (captura de pantalla)
El tapatío respondió rápidamente en sus redes sociales, donde publicó una historia acompañada de emojis de risa, mostrando sarcasmo ante la propuesta del influencer (captura de pantalla)

¿Cuándo es la siguiente pelea de Saúl Álvarez?

El siguiente combate de Saúl Álvarez ya tiene fecha y sede: el propio boxeador anunció que su regreso al ring será el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, con un título mundial de los supermedianos en juego.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el nombre de su rival, todo indica que el elegido será Christian Mbilli. El púgil de origen francés fue proclamado campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) hace unas semanas y el organismo lo designó para defender su cinturón en septiembre de 2026, coincidiendo con el retorno del mexicano.

El recorrido de Jake Paul en el boxeo profesional

El desenlace de la última pelea de Jake Paul contra Anthony Joshua marcó un punto de inflexión en la carrera del boxeador estadounidense. El combate, celebrado en diciembre de 2025, terminó con una derrota por nocaut en el sexto asalto, consolidando así una de las pruebas más exigentes a las que se ha enfrentado el excéntrico púgil.

Hasta la fecha, el historial de Paul se compone de 14 combates profesionales, con un saldo de 12 victorias y dos derrotas, siete de ellas por la vía rápida. El triunfo más resonante llegó en junio del año pasado cuando le ganó a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime en el Honda Center de Anaheim.

Desde su debut en 2020, Paul ha enfrentado principalmente a figuras provenientes de las artes marciales mixtas y a veteranos con amplio reconocimiento mediático, comoAnderson SilvayNate Diaz.

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