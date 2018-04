Como dijimos, hasta que se caiga el cordón, el recién nacido sólo debe recibir baños de esponja. La Dra. Apkarián apunta estos pasos a seguir:

1. En un ambiente cálido, sobre una manta o una toalla suave y esponjosa para acolchonar la superficie, apoyá al bebé en cualquier lugar que sea plano y cómodo. Eso sí, no te olvides de mantener una mano sobre él en todo momento para asegurar que no se caiga.

2. Tené todo listo antes de comenzar el baño: un recipiente con agua, una toallita húmeda enjuagada dos veces (para que no queden restos de jabón) y una cantidad de jabón suave para bebés.

3. Mantenelo envuelto en una toalla y sólo dejá al descubierto las partes del cuerpo que estés lavando. Usá la toallita humedecida, primero sin jabón para lavarle la cara. De este modo, evitarás que le entre jabón en los ojos o en la boca. Luego, mojá la toallita en el recipiente con agua y jabón antes de lavar el resto del cuerpo, y por último la zona del pañal. Prestá especial atención a los pliegues debajo de los brazos, detrás de las orejas, alrededor del cuello y, especialmente si es una nena, en la zona genital.