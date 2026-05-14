La NFL y el CMLL se unen: Soberano Jr. y Máscara Dorada protagonizan el regreso del Mexico City Game 2026

(Captura de pantalla)

La NFL encendió el ambiente rumbo al Mexico City Game 2026 con una promoción inspirada en la lucha libre mexicana.

Este miércoles 13 de mayo, la liga sorprendió a los aficionados al presentar un video grabado en la histórica Arena México, donde Soberano Jr. y Máscara Dorada aparecen como protagonistas para anunciar el duelo entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

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El partido se jugará el próximo 22 de noviembre en el renovado Estadio Banorte, que volverá a recibir un encuentro oficial de temporada regular de la NFL tras varios años de ausencia en territorio mexicano.

La NFL apuesta por el sello de la lucha libre mexicana

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La campaña publicada por NFL México mezcló el ambiente del emparrillado con la esencia de la lucha libre. En el video, Soberano Jr. aparece usando el jersey número 18 de Justin Jefferson con los Vikings, mientras que Máscara Dorada porta el 85 de George Kittle, una de las figuras de los 49ers.

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La publicación estuvo acompañada de un mensaje con referencias al mundo luchístico para promocionar el encuentro en la capital del país.

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“No importa si eres rudo o técnico, la lucha que nos espera el 22 de noviembre en el Estadio Banorte será imperdible”, publicó la NFL en sus redes sociales.

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La colaboración con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) también refleja la intención de la liga por conectar con la afición mexicana a través de uno de los espectáculos deportivos más populares del país.

La NFL regresa a México después de cuatro años

Los 49ers recibirían a los Vikings de Minnesota en el Estadio banorte.

El Mexico City Game 2026 marcará el regreso de la NFL a México desde 2022, cuando los 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en el entonces Estadio Azteca.

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Tras aquella visita, los partidos de la liga en México quedaron en pausa debido a las remodelaciones del inmueble rumbo al Mundial de 2026.

Ahora, el nuevo Estadio Banorte será el escenario para el regreso del futbol americano profesional a la Ciudad de México.

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