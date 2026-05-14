São Paulo se quedó sin entrenador a días del partido contra Millonarios en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó

Soccer Football - Brasileiro Championship - Corinthians v Sao Paulo - Neo Quimica Arena, Sao Paulo, Brazil - May 10, 2026 Sao Paulo coach Roger Machado REUTERS/Amanda Perobelli

La derrota por 3 a 1 frente al Juventude en el estadio Alfredo Jaconi marcó el final del breve ciclo de Roger Machado como técnico del São Paulo, profundizando la crisis institucional y financiera que afecta al club en 2026. El equipo brasilero será rival de Millonarios el martes 19 de abril a las 7:30 p. m. en el estadio Morumbi.

El despido de Machado, apenas horas después del partido, no solo implica la búsqueda urgente de un nuevo entrenador, sino también expone las limitaciones presupuestarias y la inestabilidad que se arrastra desde la salida de Hernán Crespo, que había dejado al equipo en la segunda posición del Campeonato Brasileño.

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En el ciclo de Machado, que apenas alcanzó los 17 partidos —con un registro de siete victorias, cuatro empates, entre ellos el empate sin goles contra Millonarios como visitante en la fecha 3 de la Copa Sudamericana, y seis derrotas.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Corinthians v Sao Paulo - Neo Quimica Arena, Sao Paulo, Brazil - May 10, 2026 Sao Paulo coach Roger Machado with Jonathan Calleri REUTERS/Amanda Perobelli

La dirección deportiva intentó sostener el proceso, sobre todo por el respaldo del ejecutivo de fútbol Rui Costa, quien justificó la decisión argumentando que “persistir en el proceso haría que la presión externa se tornara mayor”. Costa subrayó que la salida fue consensuada tras conversar con Machado y contar con el apoyo del presidente.

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Machado asumió el cargo bajo un clima de fuerte presión desde el inicio, debido al desgaste causado por la destitución de Crespo. Su llegada, defendida principalmente por Costa, no logró estabilizar los ánimos ni en la hinchada ni en la dirigencia.

A pesar de dos victorias iniciales ante Chapecoense y RedBull Bragantino, la situación se agravó tras la derrota frente a Palmeiras y continuas críticas por decisiones tácticas, como la vuelta al sistema de extremos abiertos y el intento fallido de contratar a Artur para el ataque por la banda derecha.

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Millonarios empató sin goles con Sao Paulo en la tercera fecha de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

La pronta eliminación en Copa do Brasil tuvo un impacto inmediato sobre la continuidad técnica, aunque el equipo ocupa e cuarto puesto del Brasileirão y lidera el Grupo C de la Copa Sudamericana. En palabras del propio Rui Costa recogidas por Ge Globo: “El fútbol es muy dinámico y genera repercusiones a cada momento. Este es un resultado que nadie esperaba atendiendo a la grandeza del São Paulo”.

La posibilidad de contratar a Dorival Júnior como reemplazo representa un desafío económico considerable. El presidente del club, Harry Massis, reconoció en un audio filtrado que el salario de Dorival, estimado entre “2,8 a 3 millones de reales por mes”, se considera demasiado elevado para la actual realidad del São Paulo.

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Ge.globo.com informó que la directiva ha establecido al exentrenador campeón de la Copa do Brasil 2023 con el club como “prioridad máxima”, aunque sabe que será difícil igualar la oferta salarial que obtuvo en su paso más reciente por el Corinthians.

El club todavía adeuda a 3,2 millones de reales a Dorival Júnior por su última etapa antes de dirigir la selección brasileña, época en donde también estuvo James Rodríguez en la institución paulista.

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Qué necesita Millonarios para avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana

Millonarios hace lo posible para cumplir el objetivo de superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

Millonarios logró una victoria 2-4 sobre Boston River en Montevideo y alcanzó siete puntos en el Grupo C de la Copa Sudamericana, quedando eliminado el equipo uruguayo de la competencia. Su próximo encuentro será ante São Paulo en el Morumbí, donde el club brasileño lidera la zona con apenas un punto de ventaja sobre el conjunto colombiano.

El segundo criterio de desempate en esta edición del torneo corresponde a los enfrentamientos directos. En ese rubro, Millonarios está en desventaja respecto a O’Higgins tras caer en Chile en la jornada inaugural. Si el equipo de Bogotá suma cuatro unidades en los dos partidos restantes —es decir, al menos un empate en São Paulo y una victoria frente al club chileno en Bogotá— asegurará su paso a los playoffs; dos triunfos lo clasificarían directamente a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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El equipo dirigido por Fabián Bustos ocupa actualmente el tercer lugar de su grupo, igualado en puntos con O’Higgins pero por detrás de los chilenos en la tabla.