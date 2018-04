-Siempre contarles que van a ir al pediatra.

-Nunca amenazarlos previo a la consulta.

-Referirse al pediatra por el nombre para que les resulte más amigable.

-No enojarse con ellos, sino tranquilizarlos para dejar que los revisen.

-Jugar con el niño al doctor: en el mercado hay muchos juguetes divertidos que les puede permitir tomar confianza previa a la consulta.

-No sobreprotegerlos, para no trasmitirles la sensación de que la consulta pediátrica es algo malo.

-Armar un programa divertido luego de la visita al pediatra.