"Allí no conocía a nadie. Y, justamente, el hecho de llegar virgen a un lugar e interpretarlo con una visión libre y sin obstáculos fue lo que marcó mi camino. Si me preguntás ¿cómo es tu cocina: argentina, francesa o italiana?, te diría: la de Mirazur es una cocina mediterránea porque estamos en el Mediterráneo y trabajamos con productos locales, pero interpretada en una visión limpia, libre y no por eso menos comprometida con la tradición. La tradición para nosotros es seguir trabajando con pequeños productores que se dedican a lo mismo generación tras generación, algo que en el mundo donde vivimos no es fácil".