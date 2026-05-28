Colombia

Aida Quilcué respondió a críticas tras llamar ‘ladrones’ a graduados de universidades privadas: “¿Quién dijo que me refería a los jóvenes?”

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda negó que sus declaraciones apuntaran a jóvenes y sostuvo que el mensaje estuvo dirigido a la clase política tradicional

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Tras la polémica, Quilcué aseguró que siempre ha apoyado la lucha de los jóvenes por la educación superior y defendió su trayectoria pública - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Tras la polémica, Quilcué aseguró que siempre ha apoyado la lucha de los jóvenes por la educación superior y defendió su trayectoria pública - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, respondió a las críticas surgidas tras sus declaraciones sobre los graduados de universidades privadas y negó haber dirigido sus palabras a los jóvenes.

Las redes sociales centraron la atención nacional sobre Quilcué luego de la difusión de un discurso en un acto público en Yopal, Casanare. En ese evento, la lideresa indígena expresó: “Y decirles también que aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo. Y lo único que nos dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo, y por eso este país está así”.

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El mensaje, replicado en diferentes plataformas, fue interpretado por numerosos usuarios como una crítica directa a quienes estudiaron en instituciones de educación superior privadas y de prestigio.

“Lo único que nos dejaron fue robarse la plata del pueblo”, afirmó Aida Quilcué en su intervención en Casanare - crédito @Mariano_OspinaP/X

La frase generó una reacción inmediata en la opinión pública, con comentarios que consideraron la intervención ofensiva hacia quienes cursaron estudios universitarios con esfuerzo propio o familiar.

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Desde distintos sectores políticos y sociales, la declaración de Quilcué fue cuestionada por el tono y el alcance del mensaje. María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, manifestó: “Indigna escuchar a una fórmula vicepresidencial minimizar el esfuerzo de miles de familias que trabajan toda una vida para darle estudio y oportunidades a sus hijos. ¿De verdad ese es el mensaje que hoy le quieren dejar a los jóvenes de Colombia?”.

El comediante y periodista Daniel Samper Ospina también reaccionó a la controversia mediante una publicación en X: “De no creer: ahora el enemigo es la educación. Contrario a eso, los invitamos a #CircombiaEnElecciones donde siempre donamos parte de la taquilla a becas de rescate de #VamosPalante (sic)”. Además, agregó: “La educación es nuestra verdadera salida; es el antídoto contra los retardatarios discursos de odio como el de la fórmula vicepresidencial Aida”.

Frente a la magnitud de la polémica, Aida Quilcué utilizó su cuenta de X para responder. En su declaración pública afirmó: “¿Cómo que controversia? Si lo he dicho en la mayoría de mis discursos. Y siempre he sido clara: quienes hoy me juzgan son los mismos que más daño le han hecho a este país; los politiqueros de siempre”.

La fórmula vicepresidencial explicó que sus palabras siempre estuvieron dirigidas hacia la clase política tradicional que, según sus palabras, ha gobernado a Colombia durante más de dos siglos.

“Durante todos estos meses me he referido a la clase política tradicional que ha gobernado Colombia por más de 230 años, aquella que estudió en las mejores universidades, pero que lo único que aprendió fue a robar, profundizar la exclusión y condenar al pueblo al olvido estructural. Y esa es una realidad que no se puede esconder”, planteó Quilcué..

Aida Quilcué - crédito @aida_quilcue/X
Aida Quilcué explicó que sus palabras siempre estuvieron dirigidas hacia la clase política tradicional que, según sus palabras, ha gobernado a Colombia durante más de dos siglos - crédito @aida_quilcue/X

En la misma publicación, rechazó la interpretación de que el mensaje hubiera estado dirigido a los jóvenes. “¿Quién dijo que me refería a los jóvenes? Si siempre he respaldado y resaltado su lucha por la educación superior. De hecho, fue este gobierno el único que reivindicó esa lucha con la modificación de la Ley 30”, puntualizó.

La lideresa también solicitó a los medios de comunicación informar con rigor. “Invito a los medios de comunicación a actuar con seriedad, porque resulta bastante curioso que, después de meses de haberlo dicho de manera pública y reiterada, ahora lo vean y lo comuniquen como algo ‘controversial’”

El discurso de Quilcué generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron desacuerdo por considerar que las palabras de la fórmula vicepresidencial excluyeron o descalificaron a un sector de la población. Algunas voces insistieron en que el debate político debía enfocarse en las propuestas y evitar afirmaciones que profundizaran divisiones sociales.

- crédito Aida Quilcué/Facebook
Aida Quilcué rechazó la interpretación de que el mensaje hubiera estado dirigido a los jóvenes - crédito Aida Quilcué/Facebook

En respuesta a la controversia, la fórmula vicepresidencial expresó confianza en el respaldo de los jóvenes y de la ciudadanía. “Y tranquilos: los jóvenes y la gente conocen mi trayectoria y siempre han entendido a quiénes me he referido”, afirmó Quilcué.

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