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Cuando la presión inmobiliaria arrasa con el comercio tradicional: la cooperativa Ecosol afronta su desahucio en Madrid tras casi 30 años de historia

El fondo de inversión Elix Rental se niega a renovar su contrato de alquiler

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Imagen de la cooperativa Ecosol en el barrio de Tetuán. (Cedida a Infobae)
Imagen de la cooperativa Ecosol en el barrio de Tetuán. (Cedida a Infobae)

Tras casi 30 años de presencia en el barrio madrileño de Tetuán, la cooperativa agroecológica Ecosol afronta este viernes un desahucio, programado para las 9:00 de la mañana. El fondo de inversión Elix Rental Housing, propietario del edificio desde 2024, se negó a renovar el contrato a la cooperativa, como ya ocurrió con los antiguos vecinos de este bloque situado en la calle Salvia. La estrategia de la empresa, según denuncia el Sindicato de Inquilinas, ha sido vaciar el edificio y renovarlo para después poder alquilar los pisos a precios mucho más elevados.

En Tetuán, como en el resto de barrios de la zona céntrica de la capital, la presencia creciente de fondos de inversión ha impulsado numerosas operaciones inmobiliarias que no solo afectan a las personas que viven en el barrio, sino también al tejido comercial formado por tiendas y pequeños negocios. Por ello, iniciativas como Ecosol ven reducidas sus posibilidades de continuar su actividad en la zona, pese a haber pagado un alquiler durante 27 años.

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“Donde antes había un bar o el negocio de un vecino, ahora hay pisos turísticos o viviendas inasequibles, pero nosotras vamos a intentar frenar el desahucio”, dice a Infobae Celia, empleada de esta cooperativa de consumo agroecológico de la que forman parte 60 socios.

Varias personas durante la manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda el 24 de mayo en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)
Varias personas durante la manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda el 24 de mayo en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Celia explica que no pueden permitirse alquilar otro local ni en el barrio ni en zonas cercanas con los precios actuales, por lo que, si finalmente se produce el desahucio, el proyecto dejará de existir. Si la cooperativa desaparece, añade, no solo se perderá tejido productivo del barrio, “sino mucho más“, porque abastece a sus miembros de fruta y verdura comprada directamente a pequeños productores de diferentes puntos de España, sin intermediarios. “También va a perder dinero el campo, porque los pequeños productores a los que llevamos años comprando fruta y verdura dejarán de tener este ingreso, desde cooperativas en Murcia hasta lo más cercano, en Madrid, donde compramos las fresas”, denuncia.

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La trabajadora también critica la postura del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien acusa de defender en sus discursos a los autónomos y pequeños negocios mientras, en la práctica, “permite políticas que favorecen la especulación inmobiliaria y perjudican a quienes asegura proteger”.

Paca Blanco, activista por el derecho a la vivienda, denuncia la precaria situación de los mayores frente a los desahucios. Un testimonio desgarrador sobre vivir con la incertidumbre de perder tu hogar y un llamado a la organización colectiva.

Cambios en la propiedad del edificio

La propiedad del edificio donde se encuentra Ecosol ha cambiado de manos en varias ocasiones desde 2020. Tras la herencia de las propietarias originales a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el inmueble fue vendido primero a Apolo Real State S.L., luego a la promotora Intedisa y, finalmente, al fondo Elix Rental Housing. Este fondo, que gestiona varios bloques residenciales en Madrid, está vinculado al grupo de inversión AltamarCAM Partners, dirigido por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

El Sindicato de Inquilinas señala a Elix Rental Housing como responsable de otros desalojos, como el ocurrido en Tribulete 7, en Lavapiés, donde la empresa enfrenta cargos por acoso inmobiliario. Desde la organización advierten que los fondos de inversión no solo especulan con las viviendas, sino también con los negocios de barrio, y subrayan la importancia de defender el derecho de quienes viven y trabajan en la ciudad.

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