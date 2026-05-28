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Reanudan los diálogos entre la delegación de Paz Urbana y las organizaciones criminales del Valle de Aburrá tras la suspensión del 9 de abril

El comunicado la vinculó a una evaluación positiva del proceso previo, con menciones al “cambio de percepción de seguridad en el Valle de Aburrá” y a una “reducción” de algunos indicadores de violencia

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Instalación de la Mesa de Paz en Itagüí en marco del proceso de Paz Urbana entre el Gobierno nacional y las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá
Instalación de la Mesa de Paz en Itagüí en medio del proceso de Paz Urbana entre el Gobierno nacional y las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá- crédito Gobierno Nacional

El Gobierno nacional y la delegación de Paz Urbana anunciaron la reanudación del Espacio de Conversación Socio Jurídico de Medellín y el Valle de Aburrá desde este 28 de mayo de 2026, tras una suspensión ordenada el 9 de abril, con una hoja de ruta centrada en reducir violencias urbanas, avanzar en la desarticulación de estructuras armadas ilegales y sostener un eventual acuerdo con reconocimiento a las víctimas del conflicto urbano.

La decisión quedó consignada en un comunicado público de la delegación de Paz Urbana del Gobierno Nacional para Medellín y el Valle de Aburrá, que atribuyó el reinicio del mecanismo a un “diálogo riguroso” desarrollado durante las últimas semanas para “recuperar confianzas y esclarecer compromisos de las partes”.

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En ese mismo texto, la delegación sostuvo que el proceso se retoma por los avances ya obtenidos. “A partir de hoy 28 de mayo de 2026 se reanudan las conversaciones retomando el avance que se había alcanzado hasta el momento de suspensión”, dijo la delegación de Paz Urbana en el comunicado público.

La mesa vuelve con una agenda que combina seguridad, control territorial y tránsito a la legalidad

El comunicado la vinculó a una evaluación positiva del proceso previo, con menciones al “cambio de percepción de seguridad en el Valle de Aburrá” y a una “reducción” de algunos indicadores de violencia, aunque sin detallar cifras en el texto.

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El Gobierno Nacional y la delegación de Paz Urbana anunciaron la reanudación del Espacio de Conversación Socio Jurídico de Medellín y el Valle de Aburrá desde este 28 de mayo de 2026, tras una suspensión ordenada el 9 de abril - crédito @PazUrbanaCo/X
El Gobierno Nacional y la delegación de Paz Urbana anunciaron la reanudación del Espacio de Conversación Socio Jurídico de Medellín y el Valle de Aburrá desde este 28 de mayo de 2026, tras una suspensión ordenada el 9 de abril - crédito @PazUrbanaCo/X

La agenda retomada incluye cuatro ejes: la desactivación y reducción de las violencias urbanas, la territorialización de la paz con mayor presencia estatal, la desarticulación y tránsito a la legalidad de estructuras armadas ilegales, y la irreversibilidad del proceso mediante un Acuerdo para la Paz Urbana.

Ese eventual acuerdo, según la comunicación oficial, debe incorporar reconocimiento y dignificación de las víctimas del conflicto urbano, además de un modelo de inclusión social con enfoque de paz urbana y restauración territorial con participación comunitaria.

El primer “hecho de paz” apunta al microtráfico en un parque junto al Museo Casa de la Memoria

La señal más concreta del reinicio fue la selección de un punto específico de intervención en Medellín. “Anunciamos un proceso de recuperación de este parque como escenario de ciudad libre de comercialización de drogas a partir del próximo 11 de junio”, dijo la delegación del Gobierno Nacional al referirse al Parque Bicentenario.

La elección del lugar no fue presentada como un dato aislado. El texto indicó que ese parque, ubicado en la comuna 10 y próximo al Museo Casa de la Memoria, arrastra desde hace varios años un fenómeno de violencia urbana ligado al tráfico de estupefacientes.

También señaló que la medida se replicará en otros lugares de la ciudad, aunque esos puntos todavía no fueron anunciados.

La decisión quedó consignada en un comunicado público de la delegación de Paz Urbana del Gobierno Nacional para Medellín y el Valle de Aburrá, que atribuyó el reinicio del mecanismo a un “diálogo riguroso” - crédito @PazUrbanaCo/X
La decisión quedó consignada en un comunicado público de la delegación de Paz Urbana del Gobierno Nacional para Medellín y el Valle de Aburrá, que atribuyó el reinicio del mecanismo a un “diálogo riguroso” - crédito @PazUrbanaCo/X

El comunicado liga la campaña contra el tusi con urgencias médicas, enfermedades vasculares y amputaciones

Otro de los hechos de paz consignados en el documento fue la iniciativa “Barrios libres de tusi”, bajo la consigna “No al tusi, sí a la vida”. La primera jornada se realizó el 25 de mayo en la comuna 8 de Medellín, en una actividad definida como Día de la familia.

La delegación explicó en el comunicado que la ciudad atraviesa durante las últimas semanas un aumento de atenciones médicas de urgencia por consumo de esa droga. “Durante las últimas semanas la ciudad de Medellín afronta un aumento en casos de atenciones médicas de urgencia debido al consumo de esta droga que en algunos casos ha conducido a enfermedades vasculares y amputaciones”, consignó la delegación de Paz Urbana.

El texto añadió que en esa jornada participaron familias y juventudes de múltiples barrios de la zona. También incluyó a la Universidad de Antioquia dentro del listado de espacios priorizados, al definirla como un lugar “primordialmente para la formación y vida académica”.

Federico Gutiérrez - Paz urbana
El alcalde de Medellín se ha declarado enemigo de los diálogos de paz con las estructuras criminales del Valle de Aburrá - crédito Reuters/PazUrbana

Toscana y un torneo juvenil aparecen como pruebas territoriales del reinicio

La reanudación de la conversación sociojurídica también quedó atada a acciones en barrios concretos. Una de ellas será una jornada por la vida en Toscana, con participación de comunidades de ese sector, de Playita y de la Paralela.

Sobre ese punto, la delegación indicó que allí se reivindicará públicamente el compromiso con los objetivos del espacio de conversación y con la construcción de paz urbana en ese territorio. La nota del comunicado añadió que las acciones en los alrededores del Museo Casa de la Memoria también deben leerse como espacios de reconciliación.

El otro evento territorial anunciado fue el “Mundialito por la Paz Urbana”, previsto desde el 13 de junio de 2026 como una actividad de ciudad y región con participación de juventudes de distintos territorios.

“A partir del 13 de junio de 2026, iniciará un evento de ciudad y región con participación de juventudes de distintos territorios cuyo propósito fundamental es evidenciar el compromiso comunitario especialmente de las juventudes con la transformación de sus territorios para la Paz”, dijo la delegación de Paz Urbana del Gobierno Nacional en el comunicado público.

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