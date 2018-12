Colegiales invita a adentrarse entre "los Virreyes" caminando o en bici (muchos lugares son pet friendly) y dejarse llevar entre Virrey Olaguer y Feliú, Virrey Arredondo, Virrey Loreto y Virrey Avilés. La tranquilidad que le daba a la zona la vía del tren hoy es lo más buscado para quienes no quieren ni acercarse a las avenidas. Allí están Loreto (Virrey Loreto 2912, donde todos se conocen), Les Croquants (Zabala 3402, con sus macarons y deliciosos mooncakes) y opciones como Le Blé (Céspedes 3148) o La Prometida (Delgado 1189), justo en la esquina frente a la plaza. A la hora de un buen take away, todo apunta hacia Labor, con su imperdible bondiola o su tapa de asado (bien vale ir especialmente por ella).