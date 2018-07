LOS NUEVOS DEL BARRIO. Para disfrutar del mercado sólo debés estar atenta a los horarios, que son dispares. Las leyes no escritas dicen que está abierto de lunes a viernes, desde las 8 a las 20.30 (y los sábados de 8 a 13), pero no son pocos los que cortan entre las 13 y las 17. Cambian los tiempos y al reluciente Patio de Comidas ahora se le dice "food court", en tanto términos como rotisería conviven con take away.