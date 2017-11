-Hace ya ocho años que no trabajo como modelo. Cuando me llaman así, yo los miro y respondo, "¡tengo 40 años!", ya soy "ex" –se ríe–. Me retiré para dedicarme a cuidar a mis hijos, tuve la suerte de poder y de querer hacerlo. Hoy amo el programa y vuelvo a trabajar por elección. Food Network me regaló una chaqueta que dice "chef" y es lo mejor que me pudieron dar en la vida. Siempre hice lo que quise sin importar las reglas, por eso no estoy casada –señala su mano sin anillo a la vista–, apuesto a nuestro amor con Paco hace 23 años, me encanta cocinar y elegí volver a empezar con esto.